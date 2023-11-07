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В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра
В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра - РИА Новости, 07.11.2023
В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра
Крыша торгового центра горит на площади 10 тысяч "квадратов" в Улан-Удэ, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:24
2023-11-07T00:24
2023-11-07T01:16
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Крыша торгового центра горит на площади 10 тысяч "квадратов" в Улан-Удэ, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.МЧС также опубликовало видео, из которого следует, что горит ТЦ "Гвоздь".
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия
В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра
МЧС: в Улан-Удэ загорелась крыша ТЦ, предварительно, пострадавших нет