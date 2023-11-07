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В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра

В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра - РИА Новости, 07.11.2023

В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра

Крыша торгового центра горит на площади 10 тысяч "квадратов" в Улан-Удэ, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:24

2023-11-07T00:24

2023-11-07T01:16

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика бурятия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Крыша торгового центра горит на площади 10 тысяч "квадратов" в Улан-Удэ, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.МЧС также опубликовало видео, из которого следует, что горит ТЦ "Гвоздь".

улан-удэ

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия