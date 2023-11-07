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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника за сутки составили до 70... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника за сутки составили до 70 солдат, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в ДНР.

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вооруженные силы украины, россия