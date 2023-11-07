https://ria.ru/20231107/portugaliya-1907965441.html

СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала

СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала

Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:16

2023-11-07T17:16

2023-11-07T17:25

португалия

в мире

антониу кошта

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет, сообщает телеканал CNN Portugal."Антониу Кошта подал в отставку... Президент республики созвал Государственный совет в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошты", - говорится сообщении телеканала.Ранее телеканал сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера Португалии Антониу Кошты в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны. По данным телеканала, прокуратура расследует "факты, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния.

https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906665917.html

португалия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

португалия, в мире, антониу кошта