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СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала - РИА Новости, 07.11.2023
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17:16 07.11.2023 (обновлено: 17:25 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/portugaliya-1907965441.html
СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала
СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала
Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:16
2023-11-07T17:25
португалия
в мире
антониу кошта
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет, сообщает телеканал CNN Portugal."Антониу Кошта подал в отставку... Президент республики созвал Государственный совет в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошты", - говорится сообщении телеканала.Ранее телеканал сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера Португалии Антониу Кошты в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны. По данным телеканала, прокуратура расследует "факты, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния.
https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906665917.html
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португалия, в мире, антониу кошта
Португалия, В мире, Антониу Кошта
СМИ: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала

CNN: премьер Португалии подал в отставку на фоне расследования дела о коррупции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Португалии Антониу Кошта
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет, сообщает телеканал CNN Portugal.
"Антониу Кошта подал в отставку... Президент республики созвал Государственный совет в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошты", - говорится сообщении телеканала.
Ранее телеканал сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера Португалии Антониу Кошты в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны. По данным телеканала, прокуратура расследует "факты, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния.
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