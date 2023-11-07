https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html

В Кирове нашли живой пропавшую девочку

В Кирове нашли живой пропавшую девочку - РИА Новости, 07.11.2023

В Кирове нашли живой пропавшую девочку

Пропавшую в понедельник в Кирове девятилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:32

2023-11-07T12:32

2023-11-07T12:32

происшествия

кировская область

октябрьский район

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшую в понедельник в Кирове девятилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области. Информация о пропаже ребенка была опубликована накануне вечером в местных соцсетях. Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома в Октябрьском районе около 14 часов 6 ноября и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Девочку искали всю ночь волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. "Девочка найдена. Жива", - заявила агентству региональный представитель поискового отряда, отказавшись сообщить, где именно нашли ребенка. В пресс-службе регионального управления МВД агентству подтвердили информацию о том, что девочка найдена, но не рассказали никаких подробностей. "Нашли. Живая. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904919439.html

кировская область

октябрьский район

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происшествия, кировская область, октябрьский район, киров