https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html
В Кирове нашли живой пропавшую девочку
В Кирове нашли живой пропавшую девочку - РИА Новости, 07.11.2023
В Кирове нашли живой пропавшую девочку
Пропавшую в понедельник в Кирове девятилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:32
2023-11-07T12:32
2023-11-07T12:32
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшую в понедельник в Кирове девятилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области. Информация о пропаже ребенка была опубликована накануне вечером в местных соцсетях. Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома в Октябрьском районе около 14 часов 6 ноября и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Девочку искали всю ночь волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. "Девочка найдена. Жива", - заявила агентству региональный представитель поискового отряда, отказавшись сообщить, где именно нашли ребенка. В пресс-службе регионального управления МВД агентству подтвердили информацию о том, что девочка найдена, но не рассказали никаких подробностей. "Нашли. Живая. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
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кировская область
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происшествия, кировская область, октябрьский район, киров
Происшествия, Кировская область, Октябрьский район, Киров
В Кирове нашли живой пропавшую девочку
В Кирове нашли живой пропавшую девятилетнюю девочку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшую в понедельник в Кирове девятилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт" Кировской области.
Информация о пропаже ребенка была опубликована накануне вечером в местных соцсетях. Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома в Октябрьском районе
около 14 часов 6 ноября и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Девочку искали всю ночь волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
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"Девочка найдена. Жива", - заявила агентству региональный представитель поискового отряда, отказавшись сообщить, где именно нашли ребенка.
В пресс-службе регионального управления МВД агентству подтвердили информацию о том, что девочка найдена, но не рассказали никаких подробностей. "Нашли. Живая. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.