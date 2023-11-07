https://ria.ru/20231107/pogoda-1907814040.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:15
2023-11-07T08:15
2023-11-07T08:15
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром в районы Архангельской области. В Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха плюс 9 - плюс 11, на территории области от плюс 6 до плюс 11 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: небольшие дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром в районы Архангельской области. В Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха плюс 9 - плюс 11, на территории области от плюс 6 до плюс 11 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе