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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.11.2023
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08:15 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/pogoda-1907814040.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:15
2023-11-07T08:15
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром в районы Архангельской области. В Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха плюс 9 - плюс 11, на территории области от плюс 6 до плюс 11 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: небольшие дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего своим центром в районы Архангельской области. В Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха плюс 9 - плюс 11, на территории области от плюс 6 до плюс 11 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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