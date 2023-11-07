https://ria.ru/20231107/pogibshie-1907991743.html

Число погибших при израильских ударах превысило 10,4 тысячи, заявили в Газе

Число погибших при израильских ударах превысило 10,4 тысячи, заявили в Газе - РИА Новости, 07.11.2023

Число погибших при израильских ударах превысило 10,4 тысячи, заявили в Газе

Число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 10 468 человек, более 27 тысяч... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:36

2023-11-07T18:36

2023-11-07T18:56

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

израиль

палестина

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ТУНИС, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 10 468 человек, более 27 тысяч получили ранения, сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на минздрав Палестины."Число погибших в секторе Газа с 7 октября этого года достигло 10 305 человек, более 25 тысяч получили ранения, а на Западном Берегу число погибших выросло до 163, раненых - до 2 300", - цитирует WAFA палестинский минздрав.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, палестина