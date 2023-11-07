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ИГ* взяло на себя ответственность за подрыв автобуса в Кабуле

ИГ* взяло на себя ответственность за подрыв автобуса в Кабуле - РИА Новости, 07.11.2023

ИГ* взяло на себя ответственность за подрыв автобуса в Кабуле

Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, передает... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:47

2023-11-07T22:47

2023-11-07T22:50

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление экстремистов в интернете. "ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на пассажирский автобус в Кабуле", - пишет агентство со ссылкой на заявление боевиков. Телеканал Tolo News ранее во вторник сообщал, что по меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобуса в столице Афганиситана Кабуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231031/izrail-1906353340.html

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в мире, афганистан, кабул (город)