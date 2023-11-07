https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907977267.html

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85%

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85% - РИА Новости, 07.11.2023

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85%

Заполняемость государственного индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО), превысила РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:45

2023-11-07T17:45

2023-11-07T17:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заполняемость государственного индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО), превысила 85%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. На территории парка в Солнечногорске 20 компаний реализуют свои проекты. Зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день общий объем инвестиций резидентов индустриального парка "Есипово" составляет практически 37 миллиардов рублей. "Реализация инвестиционных проектов позволит создать на территории парка около 4,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. Сумма налогов, которую компании-резиденты парка выплатят в бюджет Московской области, оценивается почти в 1,6 миллиарда рублей", – сказала Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Она отметила, что на территории индустриального парка инвесторы планируют реализовывать свои проекты в самых разных отраслях: фармацевтике, машиностроении, пищевой и легкой промышленностях. Большинство из этих проектов являются импортозамещающими. Так, в текущем году были подписаны соглашения с двумя крупными инвесторами, которые построят в "Есипове" новые машиностроительные предприятия. Китайская компания "Хуацзин" инвестирует 2,5 миллиарда рублей в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой прицепной техники, а компания "Грюнвальд" - один миллиард рублей в производство полуприцепов. Компании смогут не только заменить европейских производителей, но и развивать сотрудничество. Компания "Полимертехком" уже запустила импортозамещающее производство полимерного рукава, предназначенного для восстановления трубопроводов как со сквозными повреждениями, так и с частичным разрушением труб: рукав вставляется в поврежденную трубу, раздувается воздухом, а затем внутри старого трубопровода формируется новая труба. Компания "Аполло" завершила строительство завода металлоконструкций. В настоящее время на предприятии ведется монтаж оборудования и станков. Запустить завод запланировано до конца текущего года. Компания "Авексима", которая в этом году получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса, планирует создать в "Есипове" фармацевтический кластер. Объем инвестиций превысит 6,5 миллиарда рублей. Производитель косметики "Виэнти Продакшн Групп" уже запустил на территории индустриального парка контрактное производство зубных паст, кремов и шампуней для крупнейших ритейлеров. Объем инвестиций превысил один миллиард рублей.

https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906780965.html

https://ria.ru/20230921/vakansii-1897765840.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск