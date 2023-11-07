Рейтинг@Mail.ru
Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85% - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:45 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907977267.html
Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85%
Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85% - РИА Новости, 07.11.2023
Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85%
Заполняемость государственного индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО), превысила РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:45
2023-11-07T17:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907974545_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_cdfd02262173144b4ca476972311aaa2.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заполняемость государственного индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО), превысила 85%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. На территории парка в Солнечногорске 20 компаний реализуют свои проекты. Зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день общий объем инвестиций резидентов индустриального парка "Есипово" составляет практически 37 миллиардов рублей. "Реализация инвестиционных проектов позволит создать на территории парка около 4,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. Сумма налогов, которую компании-резиденты парка выплатят в бюджет Московской области, оценивается почти в 1,6 миллиарда рублей", – сказала Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Она отметила, что на территории индустриального парка инвесторы планируют реализовывать свои проекты в самых разных отраслях: фармацевтике, машиностроении, пищевой и легкой промышленностях. Большинство из этих проектов являются импортозамещающими. Так, в текущем году были подписаны соглашения с двумя крупными инвесторами, которые построят в "Есипове" новые машиностроительные предприятия. Китайская компания "Хуацзин" инвестирует 2,5 миллиарда рублей в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой прицепной техники, а компания "Грюнвальд" - один миллиард рублей в производство полуприцепов. Компании смогут не только заменить европейских производителей, но и развивать сотрудничество. Компания "Полимертехком" уже запустила импортозамещающее производство полимерного рукава, предназначенного для восстановления трубопроводов как со сквозными повреждениями, так и с частичным разрушением труб: рукав вставляется в поврежденную трубу, раздувается воздухом, а затем внутри старого трубопровода формируется новая труба. Компания "Аполло" завершила строительство завода металлоконструкций. В настоящее время на предприятии ведется монтаж оборудования и станков. Запустить завод запланировано до конца текущего года. Компания "Авексима", которая в этом году получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса, планирует создать в "Есипове" фармацевтический кластер. Объем инвестиций превысит 6,5 миллиарда рублей. Производитель косметики "Виэнти Продакшн Групп" уже запустил на территории индустриального парка контрактное производство зубных паст, кремов и шампуней для крупнейших ритейлеров. Объем инвестиций превысил один миллиард рублей.
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906780965.html
https://ria.ru/20230921/vakansii-1897765840.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907974545_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_4b7917690c354ac30d9167e046c28956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск

Индустриальный парк "Есипово" в Подмосковье заполнен на 85%

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиИндустриальный парк "Есипово"
Индустриальный парк Есипово - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Индустриальный парк "Есипово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заполняемость государственного индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО), превысила 85%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
На территории парка в Солнечногорске 20 компаний реализуют свои проекты. Зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день общий объем инвестиций резидентов индустриального парка "Есипово" составляет практически 37 миллиардов рублей.
Участок сортировки и упаковки куриных яиц - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Производство оборудования маркировки товаров запустят в Подмосковье
1 ноября, 18:55
"Реализация инвестиционных проектов позволит создать на территории парка около 4,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. Сумма налогов, которую компании-резиденты парка выплатят в бюджет Московской области, оценивается почти в 1,6 миллиарда рублей", – сказала Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
Она отметила, что на территории индустриального парка инвесторы планируют реализовывать свои проекты в самых разных отраслях: фармацевтике, машиностроении, пищевой и легкой промышленностях. Большинство из этих проектов являются импортозамещающими.
Так, в текущем году были подписаны соглашения с двумя крупными инвесторами, которые построят в "Есипове" новые машиностроительные предприятия. Китайская компания "Хуацзин" инвестирует 2,5 миллиарда рублей в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой прицепной техники, а компания "Грюнвальд" - один миллиард рублей в производство полуприцепов. Компании смогут не только заменить европейских производителей, но и развивать сотрудничество.
Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках Подмосковье индастриал - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Почти пять тысяч вакансий создадут на площадках "Подмосковье индастриал"
21 сентября, 14:12
Компания "Полимертехком" уже запустила импортозамещающее производство полимерного рукава, предназначенного для восстановления трубопроводов как со сквозными повреждениями, так и с частичным разрушением труб: рукав вставляется в поврежденную трубу, раздувается воздухом, а затем внутри старого трубопровода формируется новая труба. Компания "Аполло" завершила строительство завода металлоконструкций. В настоящее время на предприятии ведется монтаж оборудования и станков. Запустить завод запланировано до конца текущего года.
Компания "Авексима", которая в этом году получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса, планирует создать в "Есипове" фармацевтический кластер. Объем инвестиций превысит 6,5 миллиарда рублей. Производитель косметики "Виэнти Продакшн Групп" уже запустил на территории индустриального парка контрактное производство зубных паст, кремов и шампуней для крупнейших ритейлеров. Объем инвестиций превысил один миллиард рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Солнечногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала