https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907945748.html
Свыше 830 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья в октябре
Свыше 830 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья в октябре - РИА Новости, 07.11.2023
Свыше 830 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья в октябре
В лесах Московской области убрали более 830 аварийных деревьев за октябрь, самое большое число насаждений было убрано в Наро-Фоминском лесничестве, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:15
2023-11-07T16:15
2023-11-07T16:15
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В лесах Московской области убрали более 830 аварийных деревьев за октябрь, самое большое число насаждений было убрано в Наро-Фоминском лесничестве, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. В защитных лесах на территории лесного фонда Подмосковья рубку аварийных деревьев проводят на расстоянии, не превышающем 100 метров от границ населенных пунктов. "За второй осенний месяц с территории подмосковного лесного фонда убрано 835 аварийных деревьев. В рубку были назначены те аварийные деревья, о которых граждане сообщали через Центр управления регионом и официальный региональный портал "Добродел", а также официальный сайт комитета лесного хозяйства", - отметил председатель регионального ведомства Олег Баженов, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что работы выполняли филиалы подведомственного комитету лесного хозяйства учреждения ГАУ МО "Центрлесхоз" и подрядные организации. Самое большое количество деревьев убрали с территории Наро-Фоминского (195), Подольского (192), Истринского (142) и Звенигородского (137) лесничеств. Работы по уборке аварийных деревьев с территории лесного фонда продолжаются. По информации пресс-службы, дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно имеет структурные изъяны – это могут быть к примеру гнили и обрыв корней. Кроме того, опасный наклон дерева может привести к его падению полностью или части, таким образом, причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью жителей.
https://ria.ru/20231107/les-1907918728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В лесах Московской области убрали более 830 аварийных деревьев за октябрь, самое большое число насаждений было убрано в Наро-Фоминском лесничестве, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
В защитных лесах на территории лесного фонда Подмосковья рубку аварийных деревьев проводят на расстоянии, не превышающем 100 метров от границ населенных пунктов.
Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн
"За второй осенний месяц с территории подмосковного лесного фонда убрано 835 аварийных деревьев. В рубку были назначены те аварийные деревья, о которых граждане сообщали через Центр управления регионом и официальный региональный портал "Добродел", а также официальный сайт комитета лесного хозяйства", - отметил председатель регионального ведомства Олег Баженов, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что работы выполняли филиалы подведомственного комитету лесного хозяйства учреждения ГАУ МО "Центрлесхоз" и подрядные организации. Самое большое количество деревьев убрали с территории Наро-Фоминского (195), Подольского (192), Истринского (142) и Звенигородского (137) лесничеств. Работы по уборке аварийных деревьев с территории лесного фонда продолжаются.
По информации пресс-службы, дерево
считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно имеет структурные изъяны – это могут быть к примеру гнили и обрыв корней. Кроме того, опасный наклон дерева может привести к его падению полностью или части, таким образом, причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью жителей.