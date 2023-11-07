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Около 9 тысяч семей из Подмосковья использовали маткапитал в 2023 году - РИА Новости, 07.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:09 07.11.2023 (обновлено: 12:10 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907856381.html
Около 9 тысяч семей из Подмосковья использовали маткапитал в 2023 году
Около 9 тысяч семей из Подмосковья использовали маткапитал в 2023 году - РИА Новости, 07.11.2023
Около 9 тысяч семей из Подмосковья использовали маткапитал в 2023 году
Средствами регионального маткапитала уже воспользовались порядка 9 тысяч семей из Подмосковья с начала года, сообщила министр социального развития Московской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:09
2023-11-07T12:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
жилье
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Средствами регионального маткапитала уже воспользовались порядка 9 тысяч семей из Подмосковья с начала года, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "С начала года в Подмосковье средствами регионального маткапитала распорядились порядка 9 тысяч семей. Общая сумма составила более 642,6 миллиона рублей. Чаще всего маткапитал реализуют на ежегодные выплаты - до 50 тысяч рублей. Такую выплату уже получили свыше 4,5 тысяч жителей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, сертификат на региональный маткапитал предоставляется в связи с рождением или усыновлением второго и последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. В этом году более 2 тысяч человек направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий, порядка 2,2 тысячи семей - на образование детям, а 53 человека воспользовались компенсацией затрат на газификацию жилья.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Жилье

Около 9 тысяч семей из Подмосковья использовали маткапитал в 2023 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Средствами регионального маткапитала уже воспользовались порядка 9 тысяч семей из Подмосковья с начала года, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"С начала года в Подмосковье средствами регионального маткапитала распорядились порядка 9 тысяч семей. Общая сумма составила более 642,6 миллиона рублей. Чаще всего маткапитал реализуют на ежегодные выплаты - до 50 тысяч рублей. Такую выплату уже получили свыше 4,5 тысяч жителей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
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По данным ведомства, сертификат на региональный маткапитал предоставляется в связи с рождением или усыновлением второго и последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. В этом году более 2 тысяч человек направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий, порядка 2,2 тысячи семей - на образование детям, а 53 человека воспользовались компенсацией затрат на газификацию жилья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЖилье
 
 
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