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"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию - РИА Новости, 07.11.2023
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию, эта услуга доступна более чем в 30 тысячах отделений - перечисленную сумму получатель может... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:27
2023-11-07T10:27
2023-11-07T10:51
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию, эта услуга доступна более чем в 30 тысячах отделений - перечисленную сумму получатель может забрать сразу, она выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка, сообщает пресс-служба компании. "Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Беларусь. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России. Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключенном к интернету. Перечисленная сумма будет доступна получателю сразу после отправки и выдается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ. Для выдачи потребуется назвать уникальный номер перевода", - говорится в сообщении. Переводы работают также в обратном направлении, из Белоруссии в Россию. Получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения. Стоимость услуги составляет 1,8% от суммы перевода. PosTransfer является аналогом банковского перевода через платежные системы. Сейчас обмен срочными переводами доступен также с Арменией, где тариф составляет 0,9% от суммы перевода, и Киргизией по тарифу 1,2% от суммы перевода. "Надежность такого способа отправки, доступность почтовой сети, доверие людей к "Почте" — все это делает услугу востребованной. Наша задача — на основе современных технологий расширять географическое покрытие сервиса, прежде всего учитывая самые популярные направления", — прокомментировал директор "Продуктовой фабрики" "Почты России" Антон Нечаев.
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экономика, белоруссия, россия, армения, почта россии, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Белоруссия, Россия, Армения, Почта России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию
Почта России: в отделениях стали доступны срочные денежные переводы в Белоруссию