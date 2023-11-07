https://ria.ru/20231107/peskov-1907868314.html

В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией

В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией - РИА Новости, 07.11.2023

В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случившимся инциденте на границе с Южной Осетией, где ранее гражданин... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:44

2023-11-07T12:44

2023-11-07T12:47

южная осетия

грузия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случившимся инциденте на границе с Южной Осетией, где ранее гражданин Грузии получил смертельное ранение при сопротивлении пограничникам. "Нет, я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, располагает ли Кремль информацией о ситуации у линии разграничения с Южной Осетией. Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных человека на автомобиле нарушили границу республики. По данным ведомства, пограничники пытались задержать нарушителей, но они "оказали сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников", и пытались сбить силовиков. КГБ отметило, что после предупредительного выстрела в воздух пограничники открыли огонь по колесам машины, один нарушитель получил тяжелое ранение и для экстренной медпомощи был передан в Грузию, а второй – задержан.

https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html

южная осетия

грузия

россия

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южная осетия, грузия, россия, дмитрий песков