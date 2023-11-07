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В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией - РИА Новости, 07.11.2023
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12:44 07.11.2023 (обновлено: 12:47 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/peskov-1907868314.html
В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией
В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией - РИА Новости, 07.11.2023
В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случившимся инциденте на границе с Южной Осетией, где ранее гражданин... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:44
2023-11-07T12:47
южная осетия
грузия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случившимся инциденте на границе с Южной Осетией, где ранее гражданин Грузии получил смертельное ранение при сопротивлении пограничникам. "Нет, я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, располагает ли Кремль информацией о ситуации у линии разграничения с Южной Осетией. Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных человека на автомобиле нарушили границу республики. По данным ведомства, пограничники пытались задержать нарушителей, но они "оказали сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников", и пытались сбить силовиков. КГБ отметило, что после предупредительного выстрела в воздух пограничники открыли огонь по колесам машины, один нарушитель получил тяжелое ранение и для экстренной медпомощи был передан в Грузию, а второй – задержан.
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южная осетия, грузия, россия, дмитрий песков
Южная Осетия, Грузия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле нет данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией

Песков: данных о погибшем гражданине Грузии на границе с Южной Осетией нет

© Sputnik / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи в Грузии
Машина скорой помощи в Грузии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случившимся инциденте на границе с Южной Осетией, где ранее гражданин Грузии получил смертельное ранение при сопротивлении пограничникам.
«
"Нет, я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, располагает ли Кремль информацией о ситуации у линии разграничения с Южной Осетией.
Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных человека на автомобиле нарушили границу республики. По данным ведомства, пограничники пытались задержать нарушителей, но они "оказали сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников", и пытались сбить силовиков. КГБ отметило, что после предупредительного выстрела в воздух пограничники открыли огонь по колесам машины, один нарушитель получил тяжелое ранение и для экстренной медпомощи был передан в Грузию, а второй – задержан.
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию
26 августа, 04:08
 
Южная ОсетияГрузияРоссияДмитрий Песков
 
 
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