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Россия продолжит контакты с Израилем, Палестиной и Египтом, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2023
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12:34 07.11.2023 (обновлено: 12:35 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/peskov-1907865209.html
Россия продолжит контакты с Израилем, Палестиной и Египтом, заявил Песков
Россия продолжит контакты с Израилем, Палестиной и Египтом, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2023
Россия продолжит контакты с Израилем, Палестиной и Египтом, заявил Песков
Россия продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами для доставки гуманитарной помощи в Газу, пока все сложно, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:34
2023-11-07T12:35
в мире
россия
израиль
палестина
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами для доставки гуманитарной помощи в Газу, пока все сложно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в МЧС РФ сообщили, что два российских спецборта доставили 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и средства личной гигиены, для населения сектора Газа. Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что Россия - не единственная страна, которая помогает и помогает в таких объёмах Палестине. По его словам, многие страны сейчас оказывают помощь Палестине. "К сожалению, помощь сейчас туда может доставляться в весьма ограниченном объёме и только через территорию Египта, только через КПП "Рафах", который работает в очень ограниченном режиме и, к сожалению, в нужном объёме помощь туда просто сейчас не может быть доставлена. Но конечно, российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи", - сказал Песков. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, россия, израиль, палестина, дмитрий песков, владимир путин, хамас, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия продолжит контакты с Израилем, Палестиной и Египтом, заявил Песков

Песков: РФ продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом по гумпомощи Газе

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами для доставки гуманитарной помощи в Газу, пока все сложно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что два российских спецборта доставили 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и средства личной гигиены, для населения сектора Газа.
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Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что Россия - не единственная страна, которая помогает и помогает в таких объёмах Палестине. По его словам, многие страны сейчас оказывают помощь Палестине.
«
"К сожалению, помощь сейчас туда может доставляться в весьма ограниченном объёме и только через территорию Египта, только через КПП "Рафах", который работает в очень ограниченном режиме и, к сожалению, в нужном объёме помощь туда просто сейчас не может быть доставлена. Но конечно, российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи", - сказал Песков.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреРоссияИзраильПалестинаДмитрий ПесковВладимир ПутинХАМАСООНМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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