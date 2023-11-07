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Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере - РИА Новости, 07.11.2023
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14:49 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/perekhvat-1907909611.html
Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере
Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере - РИА Новости, 07.11.2023
Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере
Экипажи российских истребителей МиГ-31 совершили полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в ходе которых отработали перехват условного противника,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:49
2023-11-07T14:49
безопасность
миг-31
россия
баренцево море
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экипажи российских истребителей МиГ-31 совершили полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в ходе которых отработали перехват условного противника, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали задачи по перехвату условного противника в стратосфере. По замыслу тренировки, средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в сообщении. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения границы РФ в воздух была поднята пара истребителей МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. "Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили его над акваторией Баренцева моря, обеспечив разворот самолета условного нарушителя от государственной границы Российской Федерации. В ходе тренировки летчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров. Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. После проведения тренировки истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в российском военном ведомстве.
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безопасность, миг-31, россия, баренцево море, вооруженные силы рф
Безопасность, МиГ-31, Россия, Баренцево море, Вооруженные силы РФ
Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере

Экипажи МиГ-31 отработали перехват противника в стратосфере над Баренцевым морем

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экипажи российских истребителей МиГ-31 совершили полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в ходе которых отработали перехват условного противника, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали задачи по перехвату условного противника в стратосфере. По замыслу тренировки, средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в сообщении.
Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения границы РФ в воздух была поднята пара истребителей МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили его над акваторией Баренцева моря, обеспечив разворот самолета условного нарушителя от государственной границы Российской Федерации. В ходе тренировки летчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров. Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. После проведения тренировки истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в российском военном ведомстве.
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