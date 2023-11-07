https://ria.ru/20231107/perekhvat-1907909611.html

Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере

Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере - РИА Новости, 07.11.2023

Российские летчики отработали перехват противника в стратосфере

Экипажи российских истребителей МиГ-31 совершили полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в ходе которых отработали перехват условного противника,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:49

2023-11-07T14:49

2023-11-07T14:49

безопасность

миг-31

россия

баренцево море

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экипажи российских истребителей МиГ-31 совершили полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в ходе которых отработали перехват условного противника, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали задачи по перехвату условного противника в стратосфере. По замыслу тренировки, средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в сообщении. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения границы РФ в воздух была поднята пара истребителей МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. "Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили его над акваторией Баренцева моря, обеспечив разворот самолета условного нарушителя от государственной границы Российской Федерации. В ходе тренировки летчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров. Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. После проведения тренировки истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html

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баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, миг-31, россия, баренцево море, вооруженные силы рф