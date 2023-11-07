https://ria.ru/20231107/peregovory-1908036651.html

США заявили, что не обсуждают с Украиной переговоры вне "формулы мира"

США заявили, что не обсуждают с Украиной переговоры вне "формулы мира" - РИА Новости, 07.11.2023

США заявили, что не обсуждают с Украиной переговоры вне "формулы мира"

США не обсуждают с Украиной перспективы политического урегулирования вне рамок "формулы мира", заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:37

2023-11-07T22:37

2023-11-07T22:37

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США не обсуждают с Украиной перспективы политического урегулирования вне рамок "формулы мира", заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Паттель. Он прокомментировал сообщения СМИ, что Запад может подталкивать Киев к мирному диалогу с Россией, убедившись в невозможности разрешить конфликт силовым путем. "Нам ничего не известно о каких-либо беседах с Украиной по поводу переговоров вне структуры формулы мира", - сказал Паттель. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907984824.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия