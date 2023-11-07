Рейтинг@Mail.ru
Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/peervozchiki-1907800115.html
Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час
Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час - РИА Новости, 07.11.2023
Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час
Украинская таможенная служба сообщает, что из-за забастовки польских перевозчиков, которая продлится по 3 декабря, на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск"... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:06
2023-11-07T02:06
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900842641_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4a8cc2fe1c8de38505472b95736e38fd.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинская таможенная служба сообщает, что из-за забастовки польских перевозчиков, которая продлится по 3 декабря, на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" пропускают одну грузовую машину в час, а на других двух затруднено движение как на въезд, так и на выезд с Украины. Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. "Произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В этой связи затруднено движение транспортных средств как на въезд в Украину, так и на выезд. Анонсируется, что акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года", - говорится в сообщении на сайте таможенной службы Украины. Уточняется, что забастовка началась с перекрытия движение десятью грузовиками въезда на пункт "Корчевая". Протестующие с польской стороны, как передает таможенная служба Украины, будут пропускать в час по одному транспортному средству в обоих направлениях на пункте "Ягодин". При этом будут пропускать автобусы, грузы с гуманитарной помощью и опасными грузами, такими как топливо.
https://ria.ru/20231106/posol-1907781238.html
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907684595.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900842641_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcae0a4c4a2012affece00f1c18ca63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час

Бастующие польские перевозчики на пункте "Ягодин" пропускают одну фуру в час

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинская таможенная служба сообщает, что из-за забастовки польских перевозчиков, которая продлится по 3 декабря, на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" пропускают одну грузовую машину в час, а на других двух затруднено движение как на въезд, так и на выезд с Украины.
Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Посол Украины осудил польских перевозчиков за блокирование КПП на границе
Вчера, 21:58
"Произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В этой связи затруднено движение транспортных средств как на въезд в Украину, так и на выезд. Анонсируется, что акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года", - говорится в сообщении на сайте таможенной службы Украины.
Уточняется, что забастовка началась с перекрытия движение десятью грузовиками въезда на пункт "Корчевая". Протестующие с польской стороны, как передает таможенная служба Украины, будут пропускать в час по одному транспортному средству в обоих направлениях на пункте "Ягодин". При этом будут пропускать автобусы, грузы с гуманитарной помощью и опасными грузами, такими как топливо.
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Краковец-Корчова на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов
Вчера, 10:46
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала