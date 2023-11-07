https://ria.ru/20231107/peervozchiki-1907800115.html

Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час

Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час - РИА Новости, 07.11.2023

Польские перевозчики на КПП "Ягодин" пропускают одну фуру в час

Украинская таможенная служба сообщает, что из-за забастовки польских перевозчиков, которая продлится по 3 декабря, на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск"... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T02:06

2023-11-07T02:06

2023-11-07T02:06

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинская таможенная служба сообщает, что из-за забастовки польских перевозчиков, которая продлится по 3 декабря, на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" пропускают одну грузовую машину в час, а на других двух затруднено движение как на въезд, так и на выезд с Украины. Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. "Произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В этой связи затруднено движение транспортных средств как на въезд в Украину, так и на выезд. Анонсируется, что акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года", - говорится в сообщении на сайте таможенной службы Украины. Уточняется, что забастовка началась с перекрытия движение десятью грузовиками въезда на пункт "Корчевая". Протестующие с польской стороны, как передает таможенная служба Украины, будут пропускать в час по одному транспортному средству в обоих направлениях на пункте "Ягодин". При этом будут пропускать автобусы, грузы с гуманитарной помощью и опасными грузами, такими как топливо.

https://ria.ru/20231106/posol-1907781238.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907684595.html

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в мире, украина, польша