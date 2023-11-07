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Президент Португалии принял отставку премьера - РИА Новости, 07.11.2023
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18:00 07.11.2023 (обновлено: 18:09 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/otstavka-1907981589.html
Президент Португалии принял отставку премьера
Президент Португалии принял отставку премьера - РИА Новости, 07.11.2023
Президент Португалии принял отставку премьера
Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:00
2023-11-07T18:09
португалия
в мире
антониу кошта
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку."Моя отставка была принята президентом Республики", - заявил Кошта, его слова приводит телеканал CNN Portugal.Ранее телеканал сообщал, что Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет. Телеканал также сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера Португалии Антониу Кошты в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны. По данным телеканала, прокуратура расследует "факты, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния.
https://ria.ru/20230705/portugaliya-1882468260.html
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португалия, в мире, антониу кошта
Португалия, В мире, Антониу Кошта
Президент Португалии принял отставку премьера

Премьер Португалии Кошта заявил, что президент принял его отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Португалии Антониу Кошта
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку.
"Моя отставка была принята президентом Республики", - заявил Кошта, его слова приводит телеканал CNN Portugal.
Ранее телеканал сообщал, что Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет. Телеканал также сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера Португалии Антониу Кошты в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны. По данным телеканала, прокуратура расследует "факты, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния.
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