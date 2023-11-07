https://ria.ru/20231107/otstavka-1907981589.html

Президент Португалии принял отставку премьера

Президент Португалии принял отставку премьера - РИА Новости, 07.11.2023

Президент Португалии принял отставку премьера

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:00

2023-11-07T18:00

2023-11-07T18:09

португалия

в мире

антониу кошта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863185193_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_7d565c622f0637a177282a2740b5f8b7.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза принял его отставку."Моя отставка была принята президентом Республики", - заявил Кошта, его слова приводит телеканал CNN Portugal.Ранее телеканал сообщал, что Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет. Телеканал также сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера Португалии Антониу Кошты в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны. По данным телеканала, прокуратура расследует "факты, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния.

https://ria.ru/20230705/portugaliya-1882468260.html

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

португалия, в мире, антониу кошта