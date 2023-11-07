https://ria.ru/20231107/otklyuchenie-1907650285.html

Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить - РИА Новости, 07.11.2023

Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, рассказал в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T02:15

2023-11-07T02:15

2023-11-07T02:15

технологии

россия

ваге закарян

смартфоны

общество

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Прежде всего, речь идет о необязательных уведомлениях от приложений — их можно убрать в настройках, оставив там, где это действительно важно, например, в мессенджерах или банковских сервисах. В настройках сайтов также можно выставить запрет на отправку вам уведомлений.Большинству приложений лучше запретить работу в фоновом режиме — это не несет пользы, но тратит заряд батареи и снижает безопасность.“В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам”, — предупреждает Закарян.И, наконец, геолокация — ее тоже следует оставить лишь там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси. В прочих случаях информация о вашем местоположении не используется, значит, отслеживать ее не нужно.

https://ria.ru/20231017/prilozheniya-1903210566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, ваге закарян, смартфоны, общество