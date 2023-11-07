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Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить - РИА Новости, 07.11.2023
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02:15 07.11.2023
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Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить
Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить - РИА Новости, 07.11.2023
Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить
Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, рассказал в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:15
2023-11-07T02:15
технологии
россия
ваге закарян
смартфоны
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Прежде всего, речь идет о необязательных уведомлениях от приложений — их можно убрать в настройках, оставив там, где это действительно важно, например, в мессенджерах или банковских сервисах. В настройках сайтов также можно выставить запрет на отправку вам уведомлений.Большинству приложений лучше запретить работу в фоновом режиме — это не несет пользы, но тратит заряд батареи и снижает безопасность.“В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам”, — предупреждает Закарян.И, наконец, геолокация — ее тоже следует оставить лишь там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси. В прочих случаях информация о вашем местоположении не используется, значит, отслеживать ее не нужно.
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РИА Новости
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технологии, россия, ваге закарян, смартфоны, общество
Технологии, Россия, Ваге Закарян, Смартфоны, Общество
Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить

Эксперт Закарян посоветовал запретить работу приложений в фоновом режиме

© iStock.com / BongkarnThanyakijСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / BongkarnThanyakij
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Прежде всего, речь идет о необязательных уведомлениях от приложений — их можно убрать в настройках, оставив там, где это действительно важно, например, в мессенджерах или банковских сервисах. В настройках сайтов также можно выставить запрет на отправку вам уведомлений.
Большинству приложений лучше запретить работу в фоновом режиме — это не несет пользы, но тратит заряд батареи и снижает безопасность.
«
“В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам”, — предупреждает Закарян.
И, наконец, геолокация — ее тоже следует оставить лишь там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси. В прочих случаях информация о вашем местоположении не используется, значит, отслеживать ее не нужно.
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ТехнологииРоссияВаге ЗакарянСмартфоныОбщество
 
 
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