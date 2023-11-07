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В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась статья о похищении оружия - РИА Новости, 07.11.2023
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21:52 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/oruzhie-1908031438.html
В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась статья о похищении оружия
В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась статья о похищении оружия - РИА Новости, 07.11.2023
В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась статья о похищении оружия
Статья о похищении и присвоении военнослужащими оружия появилась в деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило украинское издание... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:52
2023-11-07T21:52
в мире
валерий залужный
геннадий частяков
игорь клименко
вооруженные силы украины
мвд украины
киевская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Статья о похищении и присвоении военнослужащими оружия появилась в деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило украинское издание "Украинская правда", получившее комментарий от правоохранителей. Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила советник МВД Украины Марьяна Рева, коллега, подаривший Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые. "В квалификации производства добавилась еще одна статья (часть 4 статьи 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения")", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды".
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в мире, валерий залужный, геннадий частяков, игорь клименко, вооруженные силы украины, мвд украины, киевская область
В мире, Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Киевская область
В деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась статья о похищении оружия

В деле о гибели помощника Залужного Частякова появилась статья о краже оружия

© Фото : соцсетиМесто гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : соцсети
Место гибели помощника главкома украинских войск Валерия Залужного майора Геннадия Частякова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Статья о похищении и присвоении военнослужащими оружия появилась в деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило украинское издание "Украинская правда", получившее комментарий от правоохранителей.
Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила советник МВД Украины Марьяна Рева, коллега, подаривший Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые.
"В квалификации производства добавилась еще одна статья (часть 4 статьи 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения")", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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В миреВалерий ЗалужныйГеннадий ЧастяковИгорь КлименкоВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныКиевская область
 
 
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