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ВСУ после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР
ВСУ после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.11.2023
ВСУ после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР
Украинские войска в ночь на вторник выпустили уже 13 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:46
2023-11-07T02:46
2023-11-07T02:46
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили уже 13 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, Донецк подвергся обстрелам с 00.20 по 02.00, по городу выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, горловка, украина, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР
СЦКК: украинские войска после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР