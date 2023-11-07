https://ria.ru/20231107/obstrel-1908031678.html

Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе

Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе - РИА Новости, 07.11.2023

Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе

Колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью и двух автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа, организация "очень обеспокоена", говорится в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:53

2023-11-07T21:53

2023-11-07T23:14

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью и двух автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа, организация "очень обеспокоена", говорится в пресс-релизе Международного комитета красного креста (МККК)."Международный комитет Красного Креста (МККК) глубоко обеспокоен тем, что его гуманитарный конвой в городе Газа подвергся обстрелу во вторник. МККК напоминает сторонам об их обязательстве по международному гуманитарному праву всегда уважать и защищать гуманитарных работников", - сказано в документе.Организация уточнила, что колонна из пяти грузовиков и двух автомобилей МККК перевозила медикаменты в медицинские учреждения, в том числе в больницу "Аль-Кудс" Палестинского общества Красного полумесяца, когда подверглась обстрелу. Сообщается, что два грузовика были повреждены, а один водитель получил легкое ранение."После инцидента колонна изменила свой маршрут и добралась до больницы "Аль-Шифа", куда доставила медикаменты. После этого колонна МККК сопровождала шесть машин скорой помощи с тяжелоранеными пациентами до КПП "Рафах"", - добавляется в пресс-релизе.На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург заявил, что продолжающиеся боевые действия в некоторых районах сектора Газа осложняют операции по оказанию помощи, ситуация в области безопасности очень нестабильна.Министр обороны Израиля во вторник заявил, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут бои "в сердце" города Газа при полной координации с ВВС и ВМС, исключив возможности гуманитарных пауз без освобождения заложников.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон