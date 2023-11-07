Рейтинг@Mail.ru
Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 07.11.2023 (обновлено: 23:14 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1908031678.html
Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе
Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе
Колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью и двух автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа, организация "очень обеспокоена", говорится в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:53
2023-11-07T23:14
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852148837_0:267:3104:2013_1920x0_80_0_0_9ee0618a7ae8984366ef83d230a593d4.jpg
ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью и двух автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа, организация "очень обеспокоена", говорится в пресс-релизе Международного комитета красного креста (МККК)."Международный комитет Красного Креста (МККК) глубоко обеспокоен тем, что его гуманитарный конвой в городе Газа подвергся обстрелу во вторник. МККК напоминает сторонам об их обязательстве по международному гуманитарному праву всегда уважать и защищать гуманитарных работников", - сказано в документе.Организация уточнила, что колонна из пяти грузовиков и двух автомобилей МККК перевозила медикаменты в медицинские учреждения, в том числе в больницу "Аль-Кудс" Палестинского общества Красного полумесяца, когда подверглась обстрелу. Сообщается, что два грузовика были повреждены, а один водитель получил легкое ранение."После инцидента колонна изменила свой маршрут и добралась до больницы "Аль-Шифа", куда доставила медикаменты. После этого колонна МККК сопровождала шесть машин скорой помощи с тяжелоранеными пациентами до КПП "Рафах"", - добавляется в пресс-релизе.На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург заявил, что продолжающиеся боевые действия в некоторых районах сектора Газа осложняют операции по оказанию помощи, ситуация в области безопасности очень нестабильна.Министр обороны Израиля во вторник заявил, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут бои "в сердце" города Газа при полной координации с ВВС и ВМС, исключив возможности гуманитарных пауз без освобождения заложников.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852148837_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_3a3bc9559397592103976e5068824297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН
Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в Газе

В Газе колонна автомобилей МККК с гуманитарной помощью попала под обстрел

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкМашина Международного Комитета Красного Креста
Машина Международного Комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Машина Международного Комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью и двух автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа, организация "очень обеспокоена", говорится в пресс-релизе Международного комитета красного креста (МККК).
"Международный комитет Красного Креста (МККК) глубоко обеспокоен тем, что его гуманитарный конвой в городе Газа подвергся обстрелу во вторник. МККК напоминает сторонам об их обязательстве по международному гуманитарному праву всегда уважать и защищать гуманитарных работников", - сказано в документе.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
Организация уточнила, что колонна из пяти грузовиков и двух автомобилей МККК перевозила медикаменты в медицинские учреждения, в том числе в больницу "Аль-Кудс" Палестинского общества Красного полумесяца, когда подверглась обстрелу. Сообщается, что два грузовика были повреждены, а один водитель получил легкое ранение.
"После инцидента колонна изменила свой маршрут и добралась до больницы "Аль-Шифа", куда доставила медикаменты. После этого колонна МККК сопровождала шесть машин скорой помощи с тяжелоранеными пациентами до КПП "Рафах"", - добавляется в пресс-релизе.
На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург заявил, что продолжающиеся боевые действия в некоторых районах сектора Газа осложняют операции по оказанию помощи, ситуация в области безопасности очень нестабильна.
Министр обороны Израиля во вторник заявил, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут бои "в сердце" города Газа при полной координации с ВВС и ВМС, исключив возможности гуманитарных пауз без освобождения заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
26 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
 
В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала