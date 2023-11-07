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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 07.11.2023
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в 20.40 снова обстреляли Горловку, выпустив по городу два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:25
2023-11-07T21:25
2023-11-07T21:25
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 снова обстреляли Горловку, выпустив по городу два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
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горловка, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Горловке два кассетных снаряда