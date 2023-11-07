https://ria.ru/20231107/obstrel-1907998393.html
При обстреле Донецка погибли мирные жители
При обстреле Донецка погибли мирные жители - РИА Новости, 07.11.2023
При обстреле Донецка погибли мирные жители
Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:57
2023-11-07T18:57
2023-11-07T18:57
специальная военная операция на украине
донецк
ян гагин
донецкая народная республика
россия
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907968099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_695b6b61a455f8260f8d7c6cf9f5429a.jpg
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "Украинскими националистами был произведен целенаправленный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Ворошиловского района города Донецка. В результате обстрела имеется информация о пострадавших, также имеются и погибшие, их количество уточняется", - рассказал представитель. На место обстрела прибыл советник главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас практически разрушено здание, идет эвакуация раненых и всех пострадавших, которые там находились. Эвакуируют тех, кто сам сейчас может передвигаться", - отметил он. Это один из крупнейших обстрелов Донецка за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
2023-11-07T18:57
true
PT0M29S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907968099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_135f5e8724e31af00feb0a46d66e5b45.jpg
Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
2023-11-07T18:57
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, ян гагин, донецкая народная республика, россия, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погибли мирные жители
СК: при обстреле центра Донецка погибли мирные жители