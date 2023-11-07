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При обстреле Донецка погибли мирные жители - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907998393.html
При обстреле Донецка погибли мирные жители
При обстреле Донецка погибли мирные жители - РИА Новости, 07.11.2023
При обстреле Донецка погибли мирные жители
Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:57
2023-11-07T18:57
специальная военная операция на украине
донецк
ян гагин
донецкая народная республика
россия
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "Украинскими националистами был произведен целенаправленный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Ворошиловского района города Донецка. В результате обстрела имеется информация о пострадавших, также имеются и погибшие, их количество уточняется", - рассказал представитель. На место обстрела прибыл советник главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас практически разрушено здание, идет эвакуация раненых и всех пострадавших, которые там находились. Эвакуируют тех, кто сам сейчас может передвигаться", - отметил он. Это один из крупнейших обстрелов Донецка за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.
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донецк
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
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донецк, ян гагин, донецкая народная республика, россия, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погибли мирные жители

СК: при обстреле центра Донецка погибли мирные жители

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
"Украинскими националистами был произведен целенаправленный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Ворошиловского района города Донецка. В результате обстрела имеется информация о пострадавших, также имеются и погибшие, их количество уточняется", - рассказал представитель.
На место обстрела прибыл советник главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас практически разрушено здание, идет эвакуация раненых и всех пострадавших, которые там находились. Эвакуируют тех, кто сам сейчас может передвигаться", - отметил он.
Это один из крупнейших обстрелов Донецка за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККПроисшествия
 
 
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