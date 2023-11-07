https://ria.ru/20231107/obstrel-1907998393.html

При обстреле Донецка погибли мирные жители

При обстреле Донецка погибли мирные жители - РИА Новости, 07.11.2023

При обстреле Донецка погибли мирные жители

Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:57

2023-11-07T18:57

2023-11-07T18:57

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле центра Донецка украинскими военными, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "Украинскими националистами был произведен целенаправленный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Ворошиловского района города Донецка. В результате обстрела имеется информация о пострадавших, также имеются и погибшие, их количество уточняется", - рассказал представитель. На место обстрела прибыл советник главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас практически разрушено здание, идет эвакуация раненых и всех пострадавших, которые там находились. Эвакуируют тех, кто сам сейчас может передвигаться", - отметил он. Это один из крупнейших обстрелов Донецка за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T18:57 true PT0M29S

Последствия обстрела густонаселенного района Донецка Последствия обстрела густонаселенного района Донецка 2023-11-07T18:57 true PT0M25S

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донецк, ян гагин, донецкая народная республика, россия, сцкк, происшествия