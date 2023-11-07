Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 07.11.2023 (обновлено: 16:49 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907953528.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 16.25 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:42
2023-11-07T16:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727273_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_2f3b00032e3bac9c4dc43305c9c9ab5a.jpg
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.25 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Через десять минут в 16.35 ВСУ выпустили три снаряда из "натовской" артиллерии по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, с 13.25 до 15.35 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727273_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_bd3104e8c381cef375c171d2ed20d5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.25 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Через десять минут в 16.35 ВСУ выпустили три снаряда из "натовской" артиллерии по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, с 13.25 до 15.35 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России
5 ноября, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала