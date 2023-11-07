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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 16.25 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:42
2023-11-07T16:42
2023-11-07T16:49
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.25 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Через десять минут в 16.35 ВСУ выпустили три снаряда из "натовской" артиллерии по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, с 13.25 до 15.35 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра.
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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО