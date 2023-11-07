https://ria.ru/20231107/obstrel-1907924547.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:33
2023-11-07T15:33
2023-11-07T15:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 14:20 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи. Два попадания пришлись на территорию частного дома на улице Магистральной. Жертв нет, различные повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области