https://ria.ru/20231107/obstrel-1907924547.html

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2023

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:33

2023-11-07T15:33

2023-11-07T15:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 14:20 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи. Два попадания пришлись на территорию частного дома на улице Магистральной. Жертв нет, различные повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия