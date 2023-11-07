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ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907924547.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:33
2023-11-07T15:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 14:20 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи. Два попадания пришлись на территорию частного дома на улице Магистральной. Жертв нет, различные повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В 14:20 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи. Два попадания пришлись на территорию частного дома на улице Магистральной. Жертв нет, различные повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки", - сказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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