https://ria.ru/20231107/obstrel-1907829829.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов

Украинские войска обстреляли с утра районы Донецка и Горловку, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:16

2023-11-07T10:16

2023-11-07T10:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли с утра районы Донецка и Горловку, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…08:35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что за час - с 8.35 мск, украинские военные выпустили одиннадцать снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины