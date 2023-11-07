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В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома - РИА Новости, 07.11.2023
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05:10 07.11.2023 (обновлено: 05:14 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/oblomki-1907806893.html
В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома
В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома - РИА Новости, 07.11.2023
В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома
Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:10
2023-11-07T05:14
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что в Севастополе работала система ПВО, предварительно, над морем были сбиты пять беспилотников."В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания. Все службы продолжают контроль обстановки", - написал Развожаев.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома

Развожаев: в Севастополе обломки от одного БПЛА упали на крышу частного дома

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в Севастополе работала система ПВО, предварительно, над морем были сбиты пять беспилотников.
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"В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания. Все службы продолжают контроль обстановки", - написал Развожаев.
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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