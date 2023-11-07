https://ria.ru/20231107/oblomki-1907806893.html

В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома

В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома - РИА Новости, 07.11.2023

В Севастополе обломки от беспилотника упали на крышу частного дома

Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:10

2023-11-07T05:10

2023-11-07T05:14

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидируют небольшой пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что в Севастополе работала система ПВО, предварительно, над морем были сбиты пять беспилотников."В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания. Все службы продолжают контроль обстановки", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907806103.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развожаев