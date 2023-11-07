https://ria.ru/20231107/oberegi-1907870686.html

Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР

Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2023

Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР

Учащиеся ижевской гимназии имени Кузебая Герда смастерили 200 кукол-оберегов для школьников Луганской народной республики, сообщает гимназия на своей странице... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:52

2023-11-07T12:52

2023-11-07T12:52

надежные люди

луганская народная республика

ижевск

луганская область

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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Учащиеся ижевской гимназии имени Кузебая Герда смастерили 200 кукол-оберегов для школьников Луганской народной республики, сообщает гимназия на своей странице "ВКонтакте". "Двести кукол-оберегов отправятся в Лутугинскую школу Луганской области от нашей гимназии. Акция "Из Удмуртии с любовью" приурочена ко Дню народного единства. Куклы делали дети дома с родителями, также делали их в гимназии вместе с учителями. Получились куклы-закрутки красивыми, наполненными добрыми пожеланиями", - сообщила гимназия. К символической посылке детям ЛНР родители решили добавить сладкий подарок – местный зефир. "Пусть каждое детство будет сладким и по возможности беззаботным. Мы и наши дети знают, что наша страна многонациональная и наше богатство – в нашем единстве, уважении и умении заботиться", - говорится в сообщении.

луганская народная республика

ижевск

луганская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, ижевск, луганская область