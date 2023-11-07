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Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2023
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12:52 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/oberegi-1907870686.html
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2023
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР
Учащиеся ижевской гимназии имени Кузебая Герда смастерили 200 кукол-оберегов для школьников Луганской народной республики, сообщает гимназия на своей странице... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:52
2023-11-07T12:52
надежные люди
луганская народная республика
ижевск
луганская область
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Учащиеся ижевской гимназии имени Кузебая Герда смастерили 200 кукол-оберегов для школьников Луганской народной республики, сообщает гимназия на своей странице "ВКонтакте". "Двести кукол-оберегов отправятся в Лутугинскую школу Луганской области от нашей гимназии. Акция "Из Удмуртии с любовью" приурочена ко Дню народного единства. Куклы делали дети дома с родителями, также делали их в гимназии вместе с учителями. Получились куклы-закрутки красивыми, наполненными добрыми пожеланиями", - сообщила гимназия. К символической посылке детям ЛНР родители решили добавить сладкий подарок – местный зефир. "Пусть каждое детство будет сладким и по возможности беззаботным. Мы и наши дети знают, что наша страна многонациональная и наше богатство – в нашем единстве, уважении и умении заботиться", - говорится в сообщении.
луганская народная республика
ижевск
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луганская народная республика, ижевск, луганская область
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Ижевск, Луганская область

Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей в ЛНР

© Фото предоставлено ижевской гимназией имени Кузебая ГердаШкольники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей ЛНР
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей ЛНР
© Фото предоставлено ижевской гимназией имени Кузебая Герда
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей ЛНР
Читать ria.ru в
УФА, 7 ноя - РИА Новости. Учащиеся ижевской гимназии имени Кузебая Герда смастерили 200 кукол-оберегов для школьников Луганской народной республики, сообщает гимназия на своей странице "ВКонтакте".
"Двести кукол-оберегов отправятся в Лутугинскую школу Луганской области от нашей гимназии. Акция "Из Удмуртии с любовью" приурочена ко Дню народного единства. Куклы делали дети дома с родителями, также делали их в гимназии вместе с учителями. Получились куклы-закрутки красивыми, наполненными добрыми пожеланиями", - сообщила гимназия.
© Фото предоставлено ижевской гимназией имени Кузебая ГердаШкольники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей ЛНР
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей ЛНР
© Фото предоставлено ижевской гимназией имени Кузебая Герда
Школьники из Ижевска смастерили куклы-обереги для детей ЛНР
К символической посылке детям ЛНР родители решили добавить сладкий подарок – местный зефир. "Пусть каждое детство будет сладким и по возможности беззаботным. Мы и наши дети знают, что наша страна многонациональная и наше богатство – в нашем единстве, уважении и умении заботиться", - говорится в сообщении.
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаИжевскЛуганская область
 
 
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