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Фонд в Нидерландах убрал из названия имя принца с нацистским прошлым - РИА Новости, 07.11.2023
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14:58 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/niderlandy-1907912544.html
Фонд в Нидерландах убрал из названия имя принца с нацистским прошлым
Фонд в Нидерландах убрал из названия имя принца с нацистским прошлым - РИА Новости, 07.11.2023
Фонд в Нидерландах убрал из названия имя принца с нацистским прошлым
Фонд культуры нидерландского принца Бернарда сообщил во вторник в соцсети Х, что теперь будет называться Фондом культуры, такое решение последовало вслед за... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:58
2023-11-07T14:58
нидерланды
марк рютте
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ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Фонд культуры нидерландского принца Бернарда сообщил во вторник в соцсети Х, что теперь будет называться Фондом культуры, такое решение последовало вслед за тем, как в архивах королевской особы обнаружили членский билет национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). "С сегодняшнего дня мы называемся Фондом культуры. С уважением и признательностью к прошлому Фонд культуры продолжит свою работу под тем названием, которое соответствует тому, кем мы являемся сегодня, и с акцентом на наше содержание", - говорится в заявлении директора фонда Кателейн Брурс в соцсети Х. В октябре стало известно, что нидерландский историк, бывший глава Королевского архива Флип Мааршалкервирд нашел в архивах принца Бернарда (1911-2004) - деда нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра - членский билет национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не собирается проводить расследование нацистского прошлого принца. По словам Рютте, который сам является историком, предыдущие исследования уже "весьма убедительно" показали, что принц Бернард был членом партии. Сам принц Бернард еще при жизни не раз обвинялся в том, что был членом НСДАП, однако клялся, что у него никогда не было членского билета.
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нидерланды, марк рютте, в мире
Нидерланды, Марк Рютте, В мире
Фонд в Нидерландах убрал из названия имя принца с нацистским прошлым

Фонд в Нидерландах убрал из названия имя принца Бернарда, бывшего членом НСДАП

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Фонд культуры нидерландского принца Бернарда сообщил во вторник в соцсети Х, что теперь будет называться Фондом культуры, такое решение последовало вслед за тем, как в архивах королевской особы обнаружили членский билет национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
«
"С сегодняшнего дня мы называемся Фондом культуры. С уважением и признательностью к прошлому Фонд культуры продолжит свою работу под тем названием, которое соответствует тому, кем мы являемся сегодня, и с акцентом на наше содержание", - говорится в заявлении директора фонда Кателейн Брурс в соцсети Х.
В октябре стало известно, что нидерландский историк, бывший глава Королевского архива Флип Мааршалкервирд нашел в архивах принца Бернарда (1911-2004) - деда нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра - членский билет национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не собирается проводить расследование нацистского прошлого принца. По словам Рютте, который сам является историком, предыдущие исследования уже "весьма убедительно" показали, что принц Бернард был членом партии.
Сам принц Бернард еще при жизни не раз обвинялся в том, что был членом НСДАП, однако клялся, что у него никогда не было членского билета.
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