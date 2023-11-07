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Во Франции семь человек пострадали из-за наводнений - РИА Новости, 07.11.2023
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12:24 07.11.2023 (обновлено: 12:41 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/navodnenie-1907861243.html
Во Франции семь человек пострадали из-за наводнений
Во Франции семь человек пострадали из-за наводнений - РИА Новости, 07.11.2023
Во Франции семь человек пострадали из-за наводнений
Семь человек получили ранения в ходе наводнений в департаменте Па-де-Кале во Франции, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:24
2023-11-07T12:41
в мире
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Семь человек получили ранения в ходе наводнений в департаменте Па-де-Кале во Франции, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен. "Полторы тысячи пожарных задействованы на севере Па-де-Кале в связи с риском высоких волн и наводнений. Ночью они осуществили более 600 выездов. На данный момент семь человек ранены", - сообщил министр в X. Он призвал всех граждан следовать указаниям префектуры. Как сообщает телеканал BFMTV, все школьные заведения закрыты в 36 коммунах, расположенных вблизи рек в департаменте. По данным Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", во вторник в департаменте Па-де-Кале введён максимальный, "красный", уровень климатической опасности. Ещё в шести департаментах введён повышенный, "оранжевый" уровень, 16 департаментам присвоен "жёлтый" уровень природной угрозы. На прошлой неделе на Францию обрушился шторм "Киаран". В результате около 1,2 миллиона человек во Франции остались без электричества, трое человек погибли, не менее 47 получили ранения.
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции семь человек пострадали из-за наводнений

Во Франции семь человек пострадали из-за наводнений в департаменте Па-де-Кале

© Фото : Sécurité Civile/XСотрудники Пожарной части в департаменте Па-де-Кале во Франции на одной из затопленных улиц. 6 ноября 2023
Сотрудники Пожарной части в департаменте Па-де-Кале во Франции на одной из затопленных улиц. 6 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Sécurité Civile/X
Сотрудники Пожарной части в департаменте Па-де-Кале во Франции на одной из затопленных улиц. 6 ноября 2023
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Семь человек получили ранения в ходе наводнений в департаменте Па-де-Кале во Франции, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.
"Полторы тысячи пожарных задействованы на севере Па-де-Кале в связи с риском высоких волн и наводнений. Ночью они осуществили более 600 выездов. На данный момент семь человек ранены", - сообщил министр в X.
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Он призвал всех граждан следовать указаниям префектуры.
Как сообщает телеканал BFMTV, все школьные заведения закрыты в 36 коммунах, расположенных вблизи рек в департаменте.
По данным Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", во вторник в департаменте Па-де-Кале введён максимальный, "красный", уровень климатической опасности. Ещё в шести департаментах введён повышенный, "оранжевый" уровень, 16 департаментам присвоен "жёлтый" уровень природной угрозы.
На прошлой неделе на Францию обрушился шторм "Киаран". В результате около 1,2 миллиона человек во Франции остались без электричества, трое человек погибли, не менее 47 получили ранения.
 
В миреФранцияЖеральд Дарманен
 
 
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