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Италия призвала НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам - РИА Новости, 07.11.2023
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15:02 07.11.2023 (обновлено: 15:27 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/nato-1907913010.html
Италия призвала НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам
Италия призвала НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам - РИА Новости, 07.11.2023
Италия призвала НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам
Италия "очень далека" от принятых в НАТО планов довести военные расходы до 2% от ВВП, альянс не должен устанавливать нереалистичные цели, заявил министр обороны РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:02
2023-11-07T15:27
италия
в мире
гуидо крозетто
нато
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Италия "очень далека" от принятых в НАТО планов довести военные расходы до 2% от ВВП, альянс не должен устанавливать нереалистичные цели, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто. Выступая перед комиссиями по обороне обеих палат национального парламента, Крозетто заявил, что цель по росту расходов на оборону до 2% "невозможна в 2024 году" и будет "трудна и к 2028 году" "Я был самым честным из министров обороны и сказал: "мы, может быть, не сможем этого сделать", учитывая ситуацию с бюджетом", - подчеркнул Крозетто, слова которого приводит агентство Nova. "НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели", - сказал министр. По его словам, Италия в Европе может разъяснить, что увеличение ассигнований на оборону можно рассмотреть "как навязанную извне цель", которая не может противоречить потребностям в расходах в других секторах, таких как здравоохранение. Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия увеличит расходы на оборону на 1,8 миллиарда в следующем году, однако в целом их доля в рамках ВВП снизится до 1,26% в 2025 году с нынешних 1,38%. Издание сделало вывод, что Италия отложила увеличение расходов на оборону до уровня 2% ВВП после 2028 года.
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италия, в мире, гуидо крозетто, нато
Италия, В мире, Гуидо Крозетто, НАТО
Италия призвала НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам

В МО Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Италия "очень далека" от принятых в НАТО планов довести военные расходы до 2% от ВВП, альянс не должен устанавливать нереалистичные цели, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто.
Выступая перед комиссиями по обороне обеих палат национального парламента, Крозетто заявил, что цель по росту расходов на оборону до 2% "невозможна в 2024 году" и будет "трудна и к 2028 году"
"Я был самым честным из министров обороны и сказал: "мы, может быть, не сможем этого сделать", учитывая ситуацию с бюджетом", - подчеркнул Крозетто, слова которого приводит агентство Nova. "НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели", - сказал министр. По его словам, Италия в Европе может разъяснить, что увеличение ассигнований на оборону можно рассмотреть "как навязанную извне цель", которая не может противоречить потребностям в расходах в других секторах, таких как здравоохранение.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия увеличит расходы на оборону на 1,8 миллиарда в следующем году, однако в целом их доля в рамках ВВП снизится до 1,26% в 2025 году с нынешних 1,38%. Издание сделало вывод, что Италия отложила увеличение расходов на оборону до уровня 2% ВВП после 2028 года.
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