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Зеленский заявил о постановке на боевое дежурство дополнительных ЗРК NASAMS - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/nasams-1907916331.html
Зеленский заявил о постановке на боевое дежурство дополнительных ЗРК NASAMS
Зеленский заявил о постановке на боевое дежурство дополнительных ЗРК NASAMS - РИА Новости, 07.11.2023
Зеленский заявил о постановке на боевое дежурство дополнительных ЗРК NASAMS
Дополнительные зенитно-ракетные комплексы NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, заявил во вторник Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:10
2023-11-07T15:10
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительные зенитно-ракетные комплексы NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, заявил во вторник Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - говорится в сообщении Зеленского. Сколько комплексов NASAMS встало на дежурство, он не уточнил. В июле в Пентагоне сообщили о том, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов. Согласно распространенному заявлению ведомства, данный транш включал в себя четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники и оборудование для разминирования. Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Литва приобрела две пусковые установки систем ПВО NASAMS, которые передаст Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231105/general-1907532556.html
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украина, владимир зеленский, в мире, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о постановке на боевое дежурство дополнительных ЗРК NASAMS

Зеленский заявил об усилении ПВО Украины к зиме комплексами NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительные зенитно-ракетные комплексы NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, заявил во вторник Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - говорится в сообщении Зеленского. Сколько комплексов NASAMS встало на дежурство, он не уточнил.
В июле в Пентагоне сообщили о том, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов. Согласно распространенному заявлению ведомства, данный транш включал в себя четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники и оборудование для разминирования. Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Литва приобрела две пусковые установки систем ПВО NASAMS, которые передаст Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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