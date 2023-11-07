В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Твери во вторник молодежь прошла маршем в честь исторического события – Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Молодежная патриотическая акция "Равнение на бессмертие!" была посвящена Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве.
"Наша общая задача - вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.
Почетным гостем мероприятия в Твери стал участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. В рамках акции для подрастающего поколения было проведено лекционно-информационное мероприятие. После на плацу Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова торжественным маршем прошли парадные расчеты военно-патриотических объединений и юнармейцев Верхневолжья.
Всего в торжественном прохождении приняли участие 27 отрядов из Твери, Ржева, Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Пеновского, Рамешковского округов.
Акция "Равнение на Бессмертие" проводится ежегодно с 2012 года. Ее цель - знакомство подрастающего поколения с историческими событиями ноября 1941 года, прославление подвига советского народа в борьбе с фашизмом, популяризация деятельности военно-патриотических молодежных объединений, пояснили в пресс-службе.