https://ria.ru/20231107/molodezh-1907987757.html

В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади

В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади - РИА Новости, 07.11.2023

В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади

В Твери во вторник молодежь прошла маршем в честь исторического события – Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:18

2023-11-07T18:18

2023-11-07T18:18

тверская область

тверская область

тверь

парад на красной площади 7 ноября

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ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Твери во вторник молодежь прошла маршем в честь исторического события – Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства. Молодежная патриотическая акция "Равнение на бессмертие!" была посвящена Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве. "Наша общая задача - вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю. Почетным гостем мероприятия в Твери стал участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. В рамках акции для подрастающего поколения было проведено лекционно-информационное мероприятие. После на плацу Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова торжественным маршем прошли парадные расчеты военно-патриотических объединений и юнармейцев Верхневолжья. Всего в торжественном прохождении приняли участие 27 отрядов из Твери, Ржева, Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Пеновского, Рамешковского округов. Акция "Равнение на Бессмертие" проводится ежегодно с 2012 года. Ее цель - знакомство подрастающего поколения с историческими событиями ноября 1941 года, прославление подвига советского народа в борьбе с фашизмом, популяризация деятельности военно-патриотических молодежных объединений, пояснили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20231107/1907799696.html

тверская область

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тверская область, тверь, парад на красной площади 7 ноября