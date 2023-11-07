Рейтинг@Mail.ru
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/molodezh-1907987757.html
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади - РИА Новости, 07.11.2023
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
В Твери во вторник молодежь прошла маршем в честь исторического события – Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:18
2023-11-07T18:18
тверская область
тверская область
тверь
парад на красной площади 7 ноября
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907983575_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_3f81d63685449211f26420092f9bae18.jpg
ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Твери во вторник молодежь прошла маршем в честь исторического события – Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства. Молодежная патриотическая акция "Равнение на бессмертие!" была посвящена Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве. "Наша общая задача - вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю. Почетным гостем мероприятия в Твери стал участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. В рамках акции для подрастающего поколения было проведено лекционно-информационное мероприятие. После на плацу Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова торжественным маршем прошли парадные расчеты военно-патриотических объединений и юнармейцев Верхневолжья. Всего в торжественном прохождении приняли участие 27 отрядов из Твери, Ржева, Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Пеновского, Рамешковского округов. Акция "Равнение на Бессмертие" проводится ежегодно с 2012 года. Ее цель - знакомство подрастающего поколения с историческими событиями ноября 1941 года, прославление подвига советского народа в борьбе с фашизмом, популяризация деятельности военно-патриотических молодежных объединений, пояснили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20231107/1907799696.html
тверская область
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907983575_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_e91843b6599317b2c4cae8b01b1b55b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, тверь, парад на красной площади 7 ноября
Тверская область, Тверская область, Тверь, Парад на Красной площади 7 ноября

В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Твери молодежь прошла маршем в честь Дня парада на Красной площади
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Твери во вторник молодежь прошла маршем в честь исторического события – Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Молодежная патриотическая акция "Равнение на бессмертие!" была посвящена Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве.
"Наша общая задача - вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.
Почетным гостем мероприятия в Твери стал участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. В рамках акции для подрастающего поколения было проведено лекционно-информационное мероприятие. После на плацу Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова торжественным маршем прошли парадные расчеты военно-патриотических объединений и юнармейцев Верхневолжья.
Всего в торжественном прохождении приняли участие 27 отрядов из Твери, Ржева, Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Пеновского, Рамешковского округов.
Акция "Равнение на Бессмертие" проводится ежегодно с 2012 года. Ее цель - знакомство подрастающего поколения с историческими событиями ноября 1941 года, прославление подвига советского народа в борьбе с фашизмом, популяризация деятельности военно-патриотических молодежных объединений, пояснили в пресс-службе.
Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
Вчера, 01:56
 
Тверская областьТверская областьТверьПарад на Красной площади 7 ноября
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала