https://ria.ru/20231107/moldavia-1908033399.html

В Бельцах потребовали отставки Санду из-за снятия независимого кандидата

В Бельцах потребовали отставки Санду из-за снятия независимого кандидата - РИА Новости, 07.11.2023

В Бельцах потребовали отставки Санду из-за снятия независимого кандидата

В молдавском городе Бельцы у здания ЦИК начался митинг в связи со снятием с выборов независимого кандидата на пост мэра Арины Коршиковой, протестующие требуют... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:06

2023-11-07T22:06

2023-11-07T23:46

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КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. В молдавском городе Бельцы у здания ЦИК начался митинг в связи со снятием с выборов независимого кандидата на пост мэра Арины Коршиковой, протестующие требуют отставки президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник окружная избирательная комиссия Бельц рассмотрела жалобы полиции и нескольких политических сил на нарушения со стороны Коршиковой, которую подозревают в том числе в получении поддержки от запрещенной в республике партии "Шор". В итоге ведомство постановило аннулировать регистрацию независимого кандидата.Собравшиеся у здания демонстранты скандируют: "Долой Майю Санду". Силовики, в свою очередь, блокируют вход."Сотрудники полиции не пускают граждан и жителей Бельц на публичное заседание местной комиссии, в которой творится беспредел. Члены Центризибркома опять пытаются подыграть Майе Санду и другим игрокам, мы пытаемся добиться переноса заседания", — заявила депутат парламента Марина Таубер, которая ведет прямую трансляцию с места событий.В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, жители страны выбирали мэров населенных пунктов, членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69 процента голосов, и независимый кандидат Арина Коршикова с 21,52 процента голосов. Давление на оппозицию в республикеВ последнее время власти Молдавии усилили контроль за оппозицией. Обострение началось летом, когда Конституционный суд постановил признать партию "Шор" неконституционной. При этом депутаты от ПДС внесли в Избирательный кодекс поправку, которая лишает членов запрещенных политформирований права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. В сентябре Конституционный суд приостановил действие этой поправки и признал запрет незаконным.В противовес этому решению Комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах для членов партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду их одобрила.При этом ЦИК Молдавии заявил, что проект заключения о внесении в Избирательный кодекс изменений, запрещающих баллотироваться представителям признанной неконституционной партии, не удалось одобрить, поскольку он не набрал большинства голосов. Тем не менее комиссия составила список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в республике начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, наша партия