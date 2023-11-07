https://ria.ru/20231107/moldavia-1907990506.html

В Молдавии оппозиционеры обсудят объединение усилий против правящей партии

В Молдавии оппозиционеры обсудят объединение усилий против правящей партии - РИА Новости, 07.11.2023

В Молдавии оппозиционеры обсудят объединение усилий против правящей партии

Оппозиционные партии и политформирования Молдавии проведут встречу после 19 ноября, чтобы обсудить вопрос объединения усилий по борьбе с правящей партией... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:31

2023-11-07T18:31

2023-11-07T18:31

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молдавия

ион кику

игорь додон

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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии и политформирования Молдавии проведут встречу после 19 ноября, чтобы обсудить вопрос объединения усилий по борьбе с правящей партией "Действие и солидарность", сообщил во вторник экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику в Telegram-канале.На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. "Мы обратились к политическим партиям и движениям страны с призывом объединить наши усилия в процессе освобождения захваченного государства и восстановления демократии в стране. В этом смысле я выступил с предложением создать Комитет по организации встречи, было принято решение провести мероприятие после завершения выборов, дата будет согласована", - написал Кику.По его словам, многие политсилы заняты проведением подготовки ко второму туру местных выборов, который должен пройти 19 ноября. "Мы решили расширить формат площадки, чтобы участвовали представители не только политических партий и движений, но и представители гражданского общества, академической среды, независимые СМИ, профессиональные ассоциации, органы государственного управления, союзы ветеранов и все люди в стране, которые выступают за сохранение демократии в Молдавии", – добавил экс-премьер. Оппозиционная платформа "Общественная повестка" была создана осенью прошлого года, чтобы добиться смены власти в Молдавии. В нее вошло восемь политических формирований, однако массовых мероприятий они не проводили. Весной возобновила протесты партия "Шор", которая призывала другие политсилы присоединиться к отстаиванию прав граждан. Экс-президент, лидер партии социалистов Игорь Додон в октябре также призвал оппозиционные партии должны объединиться, чтобы бороться с "диктатурой и цензурой" властей.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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в мире, молдавия, ион кику, игорь додон