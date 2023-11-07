Рейтинг@Mail.ru
"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/megafon-1907998750.html
"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика
"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 07.11.2023
"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика
"Мегафон" полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих пользователей, в том числе и на новых тарифах, сообщил РИА Новости оператор. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:58
2023-11-07T18:58
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906717482_0:82:3026:1784_1920x0_80_0_0_22b2ab0aa785d39a0ab8fa6b50c7afe5.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Мегафон" полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих пользователей, в том числе и на новых тарифах, сообщил РИА Новости оператор. В октябре Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила в своем Telegram-канале, что "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с 23 октября, Тele2 отменит плату для новых абонентов 22 ноября, а с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. В свою очередь "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. "Мы учли требования антимонопольной службы и сохранили бесплатной раздачу интернета на тех тарифах, где она изначально подключалась без дополнительной платы, а также отменили тарификацию этой опции на новых линейках", - говорится в сообщении оператора. Ранее во вторник в МТС сообщили РИА Новости, что отменяют плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета, уточнив, что для отмены платы потребуется некоторое время в связи с техническими особенностями реализации. Ранее в сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
https://ria.ru/20231106/internet-1907743438.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906717482_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_8cb99f3955a69675605fef8658363714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, общество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон, Общество
"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика

"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика для пользователей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Мегафон" полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих пользователей, в том числе и на новых тарифах, сообщил РИА Новости оператор.
В октябре Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила в своем Telegram-канале, что "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с 23 октября, Тele2 отменит плату для новых абонентов 22 ноября, а с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. В свою очередь "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря.
"Мы учли требования антимонопольной службы и сохранили бесплатной раздачу интернета на тех тарифах, где она изначально подключалась без дополнительной платы, а также отменили тарификацию этой опции на новых линейках", - говорится в сообщении оператора.
Ранее во вторник в МТС сообщили РИА Новости, что отменяют плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета, уточнив, что для отмены платы потребуется некоторое время в связи с техническими особенностями реализации.
Ранее в сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
Глобальный бизнес - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете
6 ноября, 17:22
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)МегафонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала