https://ria.ru/20231107/megafon-1907998750.html

"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика

"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика - РИА Новости, 07.11.2023

"Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика

"Мегафон" полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих пользователей, в том числе и на новых тарифах, сообщил РИА Новости оператор. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:58

2023-11-07T18:58

2023-11-07T18:58

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мегафон

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Мегафон" полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих пользователей, в том числе и на новых тарифах, сообщил РИА Новости оператор. В октябре Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила в своем Telegram-канале, что "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с 23 октября, Тele2 отменит плату для новых абонентов 22 ноября, а с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. В свою очередь "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. "Мы учли требования антимонопольной службы и сохранили бесплатной раздачу интернета на тех тарифах, где она изначально подключалась без дополнительной платы, а также отменили тарификацию этой опции на новых линейках", - говорится в сообщении оператора. Ранее во вторник в МТС сообщили РИА Новости, что отменяют плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета, уточнив, что для отмены платы потребуется некоторое время в связи с техническими особенностями реализации. Ранее в сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

https://ria.ru/20231106/internet-1907743438.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, общество