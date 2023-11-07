https://ria.ru/20231107/medoborudovanie-1907902438.html

Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье

Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2023

Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье

В медицинских организациях Московской области заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:30

2023-11-07T14:30

2023-11-07T14:30

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Так, в Черновской амбулатории больницы Балашихи открылся обновленный рентген-кабинет. Там начал работу современный цифровой рентгеновский аппарат, который установили взамен устаревшей аналоговой техники. "Мы продолжаем реализацию трехлетней программы, согласно которой до конца следующего года планируем заменить все устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы в Подмосковье. На сегодняшний день уже заменено 79 единиц аналоговой тяжелой техники на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, на новом рентгеновском аппарате в Черновской амбулатории будут проводить диагностику взрослым и детям. Аппарат имеет более высокую скорость работы, также существует возможность визуализации мелких структур и регулировки процесса просмотра. "Диагностика теперь проводится качественнее и быстрее. Для работы на аппарате больше не надо проявлять пленки. Еще одно преимущество новой техники: благодаря установленной программе на один рентген-снимок теперь можно вывести сразу несколько отделов позвоночника. Всего в Балашихинской больнице за два года обновили шесть рентген-аппаратов", - приводит пресс-служба слова заведующей рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Ларисы Креховой. На рентген-диагностику пациента направляет лечащий врач, если у него есть медицинские показания. Исследование выполняют бесплатно по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230721/medoborudovanie-1885514198.html

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московская область (подмосковье), медицина, медучреждения