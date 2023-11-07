Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Так, в Черновской амбулатории больницы Балашихи открылся обновленный рентген-кабинет. Там начал работу современный цифровой рентгеновский аппарат, который установили взамен устаревшей аналоговой техники.
"Мы продолжаем реализацию трехлетней программы, согласно которой до конца следующего года планируем заменить все устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы в Подмосковье. На сегодняшний день уже заменено 79 единиц аналоговой тяжелой техники на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, на новом рентгеновском аппарате в Черновской амбулатории будут проводить диагностику взрослым и детям. Аппарат имеет более высокую скорость работы, также существует возможность визуализации мелких структур и регулировки процесса просмотра.
"Диагностика теперь проводится качественнее и быстрее. Для работы на аппарате больше не надо проявлять пленки. Еще одно преимущество новой техники: благодаря установленной программе на один рентген-снимок теперь можно вывести сразу несколько отделов позвоночника. Всего в Балашихинской больнице за два года обновили шесть рентген-аппаратов", - приводит пресс-служба слова заведующей рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Ларисы Креховой.
На рентген-диагностику пациента направляет лечащий врач, если у него есть медицинские показания. Исследование выполняют бесплатно по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".