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Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:30 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/medoborudovanie-1907902438.html
Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2023
Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
В медицинских организациях Московской области заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:30
2023-11-07T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медицина
медучреждения
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Так, в Черновской амбулатории больницы Балашихи открылся обновленный рентген-кабинет. Там начал работу современный цифровой рентгеновский аппарат, который установили взамен устаревшей аналоговой техники. "Мы продолжаем реализацию трехлетней программы, согласно которой до конца следующего года планируем заменить все устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы в Подмосковье. На сегодняшний день уже заменено 79 единиц аналоговой тяжелой техники на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, на новом рентгеновском аппарате в Черновской амбулатории будут проводить диагностику взрослым и детям. Аппарат имеет более высокую скорость работы, также существует возможность визуализации мелких структур и регулировки процесса просмотра. "Диагностика теперь проводится качественнее и быстрее. Для работы на аппарате больше не надо проявлять пленки. Еще одно преимущество новой техники: благодаря установленной программе на один рентген-снимок теперь можно вывести сразу несколько отделов позвоночника. Всего в Балашихинской больнице за два года обновили шесть рентген-аппаратов", - приводит пресс-служба слова заведующей рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Ларисы Креховой. На рентген-диагностику пациента направляет лечащий врач, если у него есть медицинские показания. Исследование выполняют бесплатно по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье), медицина, медучреждения
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина, Медучреждения

Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Почти 80 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В медицинских организациях Московской области заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Так, в Черновской амбулатории больницы Балашихи открылся обновленный рентген-кабинет. Там начал работу современный цифровой рентгеновский аппарат, который установили взамен устаревшей аналоговой техники.
"Мы продолжаем реализацию трехлетней программы, согласно которой до конца следующего года планируем заменить все устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы в Подмосковье. На сегодняшний день уже заменено 79 единиц аналоговой тяжелой техники на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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Как отметили в ведомстве, на новом рентгеновском аппарате в Черновской амбулатории будут проводить диагностику взрослым и детям. Аппарат имеет более высокую скорость работы, также существует возможность визуализации мелких структур и регулировки процесса просмотра.
"Диагностика теперь проводится качественнее и быстрее. Для работы на аппарате больше не надо проявлять пленки. Еще одно преимущество новой техники: благодаря установленной программе на один рентген-снимок теперь можно вывести сразу несколько отделов позвоночника. Всего в Балашихинской больнице за два года обновили шесть рентген-аппаратов", - приводит пресс-служба слова заведующей рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Ларисы Креховой.
На рентген-диагностику пациента направляет лечащий врач, если у него есть медицинские показания. Исследование выполняют бесплатно по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МедицинаМедучреждения
 
 
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