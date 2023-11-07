https://ria.ru/20231107/magadan-1907815237.html
В Магадане за первую неделю ноября выпало больше месячной нормы осадков
В Магадане за первую неделю ноября выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.11.2023
В Магадане за первую неделю ноября выпало больше месячной нормы осадков
В Магадане за неделю выпало больше 66 миллиметров снега, это превышает месячную норму осадков для ноября, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:41
2023-11-07T08:41
2023-11-07T08:41
магадан
магаданская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588418778_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_99ae842decd09a37590d048fafdae426.jpg
МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости. В Магадане за неделю выпало больше 66 миллиметров снега, это превышает месячную норму осадков для ноября, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Юлия Рауцепт. На прошлой неделе в регион пришли сразу два снежных циклона. Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах, метелях и штормовом ветре в нескольких округах Магаданской области. Дорожники вводили ограничения на региональных трассах, коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы. "С начала ноября на побережье Магаданской области выпало 66 миллиметров осадков. Это 100% от месячной нормы для ноября. В регионе действовали два снежных циклона, сейчас их влияние прекратилось. Поэтому резко похолодало, и дальше будет стоять морозная ясная погода", - рассказала собеседница агентства. Все дорожные и коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы, в первую очередь в Магадане расчищают тротуары и подъездные пути к социальным объектам, рассказал РИА Новости заместитель директора МБУ "Комбинат зеленого хозяйства" Рустам Солихов. "Снега было много, поэтому будем работать активно. Привлекаем людей из других участков. В данный момент по городу работает 56 человек на уборке лестниц и пешеходных переходов. И вся возможная техника задействована на уборке снега. Ночная смена организована, пока не в полном составе. Но мы наверстаем. В первую очередь расчищаем тротуары и подъездные пути к школам, детским садам, поликлиникам", - рассказал Солихов. Помогают справиться с последствиями стихии и магаданские спасатели. Они также чистят город от снега и сбивают сосульки, образовавшиеся крышах многих магаданских домов из-за перепада температур, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Алексей Ляхновский "Убедительная просьба к жителям Магадана: не проходить вблизи пяти, а лучше семи метров от непосредственно строений. Практически все административные здания находятся под угрозой срыва кровли от сосулек. Спасатели сейчас помогают очищать кровли, чистим мы от снега и социальные объекты", - рассказал Ляхновский.
https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907807467.html
https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907804644.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588418778_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_5dc6c185b0885dbde38a1475b2fedffe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, общество
Магадан, Магаданская область, Общество
В Магадане за первую неделю ноября выпало больше месячной нормы осадков
В Магадане за неделю выпало больше 66 мм осадков
МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости. В Магадане за неделю выпало больше 66 миллиметров снега, это превышает месячную норму осадков для ноября, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Юлия Рауцепт.
На прошлой неделе в регион пришли сразу два снежных циклона. Спасатели распространили экстренное предупреждение о снегопадах, метелях и штормовом ветре в нескольких округах Магаданской области. Дорожники вводили ограничения на региональных трассах, коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы.
Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков
"С начала ноября на побережье Магаданской области выпало 66 миллиметров осадков. Это 100% от месячной нормы для ноября. В регионе действовали два снежных циклона, сейчас их влияние прекратилось. Поэтому резко похолодало, и дальше будет стоять морозная ясная погода", - рассказала собеседница агентства.
Все дорожные и коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы, в первую очередь в Магадане расчищают тротуары и подъездные пути к социальным объектам, рассказал РИА Новости заместитель директора МБУ "Комбинат зеленого хозяйства" Рустам Солихов.
"Снега было много, поэтому будем работать активно. Привлекаем людей из других участков. В данный момент по городу работает 56 человек на уборке лестниц и пешеходных переходов. И вся возможная техника задействована на уборке снега. Ночная смена организована, пока не в полном составе. Но мы наверстаем. В первую очередь расчищаем тротуары и подъездные пути к школам, детским садам, поликлиникам", - рассказал Солихов.
Помогают справиться с последствиями стихии и магаданские спасатели. Они также чистят город от снега и сбивают сосульки, образовавшиеся крышах многих магаданских домов из-за перепада температур, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Алексей Ляхновский
"Убедительная просьба к жителям Магадана: не проходить вблизи пяти, а лучше семи метров от непосредственно строений. Практически все административные здания находятся под угрозой срыва кровли от сосулек. Спасатели сейчас помогают очищать кровли, чистим мы от снега и социальные объекты", - рассказал Ляхновский.
Поселок в Приморье отрезало от транспортного сообщения после циклона