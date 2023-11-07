https://ria.ru/20231107/madrid-1907834024.html

В Испании полиция применила газ против протестующих в Мадриде

В Испании полиция применила газ против протестующих в Мадриде - РИА Новости, 07.11.2023

В Испании полиция применила газ против протестующих в Мадриде

Трое человек задержаны во время протеста в Мадриде против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии, полиция применила слезоточивый газ и дымовые... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:32

2023-11-07T10:32

2023-11-07T10:53

в мире

испания

мадрид

каталония

педро санчес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Трое человек задержаны во время протеста в Мадриде против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии, полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники. По данным агентства, около 3,8 тысячи человек собрались у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), они протестовали против закона об амнистии. "В результате три человека были задержаны за неповиновение и нападение на представителей власти", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Согласно информации агентства, протестующие пытались опрокинуть ограждение. По данным источника, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и дымовые шашки. Ранее телеканал RTVE сообщал, что Санчес и председатель Женералитата Каталонии, глава партии каталонских республиканцев ERC Пере Арагонес достигли соглашения по закону об амнистии сторонников каталонской независимости. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера. У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.

https://radiosputnik.ria.ru/20231012/mitingi-1902396061.html

испания

мадрид

каталония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, мадрид, каталония, педро санчес