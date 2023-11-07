В Испании полиция применила газ против протестующих в Мадриде
Europa Press: трое человек задержаны во время протеста в Мадриде
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Полиция Испании. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Трое человек задержаны во время протеста в Мадриде против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии, полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
По данным агентства, около 3,8 тысячи человек собрались у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), они протестовали против закона об амнистии.
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"В результате три человека были задержаны за неповиновение и нападение на представителей власти", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
Согласно информации агентства, протестующие пытались опрокинуть ограждение. По данным источника, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и дымовые шашки.
Ранее телеканал RTVE сообщал, что Санчес и председатель Женералитата Каталонии, глава партии каталонских республиканцев ERC Пере Арагонес достигли соглашения по закону об амнистии сторонников каталонской независимости.
В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера.
У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.