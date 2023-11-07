https://ria.ru/20231107/lozh-1907805381.html
"Врет как дышит". Слова фон дер Ляйен о России разозлили пользователей Сети
"Врет как дышит". Слова фон дер Ляйен о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 07.11.2023
"Врет как дышит". Слова фон дер Ляйен о России разозлили пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о столкновении Европы с "Россией-изгоем". РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:39
2023-11-07T04:39
2023-11-07T04:39
в мире
европа
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о столкновении Европы с "Россией-изгоем"."Ты самая лживая женщина в Европе. Врешь как дышишь", — написал yuosef1948."Как я могу серьезно относиться к тебе и твоим заявлениям, если они применяются избирательно?" — возмутился logicthoughts_."В Брюсселе практически нет стратегического мышления", — добавил laszloan."Россия освободила нас от нацистов", — отметил ArthuroAlsace67."Бедная Европа! Необходимо срочно убрать фон дер Ляйен", — призвал PLebeault.Ранее президент России Владимир Путин назвал западную русофобию расизмом. По словам российского лидера, элиты на Западе нагло делят мир на своих вассалов — на так называемые "цивилизованные страны" — и на всех остальных, вешают ярлыки "страна-изгой", "авторитарный режим", клеймят целые народы и государства.
https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html
https://ria.ru/20231025/zakharova-1905182166.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия
В мире, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Еврокомиссия