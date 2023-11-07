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Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения - РИА Новости, 07.11.2023
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15:13 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kreditovanie-1907918247.html
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения - РИА Новости, 07.11.2023
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения
Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление - кредитования населения, заявил глава банка Герман... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:13
2023-11-07T15:13
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление - кредитования населения, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции. "Что касается темпов кредитования, то мы видим и снижение (небольшое пока) кредитования в корпоративном секторе, и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые Центральный банк сделал", - заявил банкир. Он указал, что замедление, в частности, в потребкредитовании проявляется не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения банком. "То есть мы не можем одобрять тот спрос, который на рынке есть, мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения ПДН (показателя долговой нагрузки - ред.) мы срезаем часть заявок", - пояснил Греф. Такая же картина, по его словам, наблюдается и в ипотечном кредитовании. "Мы видим существенное снижение спроса на ипотеку на несубсидируемую и рост еще больший доли ипотеки, субсидируемой государством. Поэтому непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, и поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", - отметил банкир. Как будет развиваться ситуация с кредитованием в следующем году, будет также зависеть от политики Центрального банка, заключил Греф. Согласно прогнозу Банка России, рост кредитования населения страны по итогам года составит 20-23%. По прогнозу Сбербанка, рост показателя составит 23-25%, а увеличение кредитования бизнеса - 20-22%.
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экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения

Греф: Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление - кредитования населения, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
"Что касается темпов кредитования, то мы видим и снижение (небольшое пока) кредитования в корпоративном секторе, и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые Центральный банк сделал", - заявил банкир.
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Он указал, что замедление, в частности, в потребкредитовании проявляется не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения банком. "То есть мы не можем одобрять тот спрос, который на рынке есть, мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения ПДН (показателя долговой нагрузки - ред.) мы срезаем часть заявок", - пояснил Греф.
Такая же картина, по его словам, наблюдается и в ипотечном кредитовании. "Мы видим существенное снижение спроса на ипотеку на несубсидируемую и рост еще больший доли ипотеки, субсидируемой государством. Поэтому непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, и поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", - отметил банкир.
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Как будет развиваться ситуация с кредитованием в следующем году, будет также зависеть от политики Центрального банка, заключил Греф.
Согласно прогнозу Банка России, рост кредитования населения страны по итогам года составит 20-23%. По прогнозу Сбербанка, рост показателя составит 23-25%, а увеличение кредитования бизнеса - 20-22%.
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