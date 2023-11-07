https://ria.ru/20231107/kreditovanie-1907918247.html
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения - РИА Новости, 07.11.2023
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения
Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление - кредитования населения, заявил глава банка Герман... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:13
2023-11-07T15:13
2023-11-07T15:13
экономика
герман греф
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление - кредитования населения, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции. "Что касается темпов кредитования, то мы видим и снижение (небольшое пока) кредитования в корпоративном секторе, и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые Центральный банк сделал", - заявил банкир. Он указал, что замедление, в частности, в потребкредитовании проявляется не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения банком. "То есть мы не можем одобрять тот спрос, который на рынке есть, мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения ПДН (показателя долговой нагрузки - ред.) мы срезаем часть заявок", - пояснил Греф. Такая же картина, по его словам, наблюдается и в ипотечном кредитовании. "Мы видим существенное снижение спроса на ипотеку на несубсидируемую и рост еще больший доли ипотеки, субсидируемой государством. Поэтому непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, и поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", - отметил банкир. Как будет развиваться ситуация с кредитованием в следующем году, будет также зависеть от политики Центрального банка, заключил Греф. Согласно прогнозу Банка России, рост кредитования населения страны по итогам года составит 20-23%. По прогнозу Сбербанка, рост показателя составит 23-25%, а увеличение кредитования бизнеса - 20-22%.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html
https://ria.ru/20231107/rubl-1907889263.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения
Греф: Сбербанк зафиксировал существенное замедление кредитования населения
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление - кредитования населения, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
"Что касается темпов кредитования, то мы видим и снижение (небольшое пока) кредитования в корпоративном секторе, и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые Центральный банк сделал", - заявил банкир.
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен
Он указал, что замедление, в частности, в потребкредитовании проявляется не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения банком. "То есть мы не можем одобрять тот спрос, который на рынке есть, мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения ПДН (показателя долговой нагрузки - ред.) мы срезаем часть заявок", - пояснил Греф.
Такая же картина, по его словам, наблюдается и в ипотечном кредитовании. "Мы видим существенное снижение спроса на ипотеку на несубсидируемую и рост еще больший доли ипотеки, субсидируемой государством. Поэтому непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, и поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", - отметил банкир.
"Взломали "Госуслуги" и взяли кредит". Кто сливает личные данные россиян
Как будет развиваться ситуация с кредитованием в следующем году, будет также зависеть от политики Центрального банка, заключил Греф.
Согласно прогнозу Банка России, рост кредитования населения страны по итогам года составит 20-23%. По прогнозу Сбербанка, рост показателя составит 23-25%, а увеличение кредитования бизнеса - 20-22%.
Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля