На Украине рассказали о текущей ситуации с тремя КПП на границе с Польшей
Польские перевозчики блокируют КПП на границе с Украиной, не объявляя требований
© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Перевозчики из Польши, начавшие блокировать с понедельника три пункта пропуска на польско-украинской границе, не предъявили украинской стороне ни одного официального требования, мотивы их забастовки Киев узнаёт из сообщений в СМИ, заявило во вторник министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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"Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Наша позиция однозначна: блокирование границы вредит интересам обеих стран и создает риски для функционирования инициативы "Пути солидарности". По состоянию на сегодня официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны". - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что из информации, которая доступна из сообщений медиа и соцсетей, среди требований польский перевозчиков отменить транспортный безвиз, то есть вернутся к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Шлях" ("Путь").
Отмечается, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с украинским посольством в Польше, министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и перевозчиками из Украины и пограничными службами, чтобы решить ситуацию.
Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.