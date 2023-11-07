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Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России - РИА Новости, 07.11.2023
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00:52 07.11.2023 (обновлено: 00:53 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/konflkity-1907795621.html
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России - РИА Новости, 07.11.2023
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России
США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия России, последствия чему сегодня можно увидеть на Украине и Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:52
2023-11-07T00:53
в мире
россия
сша
украина
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия России, последствия чему сегодня можно увидеть на Украине и Ближнем Востоке, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий обнародовало дипведомство в своем Telegram-канале. "Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов", - сказал Антонов. Как отметил посол, примеры трагических последствий так называемого "американского лидерства" сегодня наглядно видны на Украине и Ближнем Востоке. При этом, по словам российского дипломата, даже местные обозреватели начали называть внешнюю политику администрации президента США Джо Байдена "обанкротившейся".
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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России

Антонов: США поверили в способность решить конфликты в мире без участия России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия России, последствия чему сегодня можно увидеть на Украине и Ближнем Востоке, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий обнародовало дипведомство в своем Telegram-канале.
"Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов", - сказал Антонов.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Антонов заявил, что агрессия США обречена на провал
00:36
Как отметил посол, примеры трагических последствий так называемого "американского лидерства" сегодня наглядно видны на Украине и Ближнем Востоке. При этом, по словам российского дипломата, даже местные обозреватели начали называть внешнюю политику администрации президента США Джо Байдена "обанкротившейся".
 
В миреРоссияСШАУкраинаАнатолий Антонов
 
 
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