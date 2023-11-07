https://ria.ru/20231107/konflkity-1907795621.html
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России - РИА Новости, 07.11.2023
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России
США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия России, последствия чему сегодня можно увидеть на Украине и Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T00:52
2023-11-07T00:52
2023-11-07T00:53
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия России, последствия чему сегодня можно увидеть на Украине и Ближнем Востоке, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий обнародовало дипведомство в своем Telegram-канале. "Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов", - сказал Антонов. Как отметил посол, примеры трагических последствий так называемого "американского лидерства" сегодня наглядно видны на Украине и Ближнем Востоке. При этом, по словам российского дипломата, даже местные обозреватели начали называть внешнюю политику администрации президента США Джо Байдена "обанкротившейся".
https://ria.ru/20231107/ssha-1907795054.html
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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов
Антонов заявил, что США поверили в способность решить конфликты без России
Антонов: США поверили в способность решить конфликты в мире без участия России