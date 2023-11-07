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США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права - РИА Новости, 07.11.2023
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22:23 07.11.2023 (обновлено: 22:34 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/konflikt-1908035292.html
США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права
США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права - РИА Новости, 07.11.2023
США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права
США по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа и не собираются реагировать на каждый новый удар, заявил во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:23
2023-11-07T22:34
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа и не собираются реагировать на каждый новый удар, заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби."Ваш вопрос предполагает, что мы сделали какое-либо определение о том, что закон в вооруженном конфликте был нарушен, но мы этого не делали", - сообщил он журналистам на вопрос о возможном нарушении Израилем международного права при ударах по Газе.Кирби добавил, что США не собираются реагировать на каждый новый случай жертв среди мирного населения, а у Израиля есть право и ответственность себя защищать.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН
США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права

Белый дом: США не считают, что Израиль нарушил международное право, атакуя Газу

© FADEL SENNAДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара
© FADEL SENNA
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа и не собираются реагировать на каждый новый удар, заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.
"Ваш вопрос предполагает, что мы сделали какое-либо определение о том, что закон в вооруженном конфликте был нарушен, но мы этого не делали", - сообщил он журналистам на вопрос о возможном нарушении Израилем международного права при ударах по Газе.
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28 октября, 08:00
Кирби добавил, что США не собираются реагировать на каждый новый случай жертв среди мирного населения, а у Израиля есть право и ответственность себя защищать.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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