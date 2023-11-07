https://ria.ru/20231107/konflikt-1908034279.html

МККК рассказал о страданиях детей в конфликте в секторе Газа

МККК рассказал о страданиях детей в конфликте в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2023

МККК рассказал о страданиях детей в конфликте в секторе Газа

В секторе Газа врачи Международного комитета Красного Креста (МККК) лечат новорожденных с обширными ожогами, повсеместные страдания детей — это моральный... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:13

2023-11-07T22:13

2023-11-07T22:14

в мире

израиль

мирьяна сполярич

восточный иерусалим

международный комитет красного креста (мккк)

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg

ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. В секторе Газа врачи Международного комитета Красного Креста (МККК) лечат новорожденных с обширными ожогами, повсеместные страдания детей — это моральный провал, говорится в заявлении президента организации Мирьяны Сполярич. "Одно из самых шокирующих последствий — это агония, которую пришлось пережить детям. Детей оторвали от их семей и держат в заложниках. В Газе хирурги МККК лечат малышей, кожа которых обуглилась в результате обширных ожогов. Что ещё должны вынести дети? Образы страдающих, убитых и раненых детей будут преследовать всех нас. Это моральный провал", - приводятся в документе её слова. Сполярич добавила, что массированные бомбардировки разрушают гражданскую инфраструктуру по всей территории Газы, "сея семена трудностей для будущих поколений". "В условиях военной осады люди в Газе лишены продовольствия, воды и медикаментов. Поступает скудная помощь, в результате чего общины остаются без самого необходимого для выживания. Срочно необходим безопасный и устойчивый гуманитарный доступ в Газу", - указала глава МККК. Согласно информации ООН, женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев в очень плохих санитарных условиях. На прошлой неделе пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что около 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они оказались в ловушке под завалами, за три недели было убито около 3450 детей. Он также сказал, что Газа превратилась в кладбище для детей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, мирьяна сполярич, восточный иерусалим, международный комитет красного креста (мккк), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году