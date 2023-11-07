https://ria.ru/20231107/konfiskatsiya-1907954058.html

В парламенте Финляндии оценили идею об упрощении конфискации домов россиян

В парламенте Финляндии оценили идею об упрощении конфискации домов россиян - РИА Новости, 07.11.2023

В парламенте Финляндии оценили идею об упрощении конфискации домов россиян

Депутаты парламента Финляндии от приграничных с Россией регионов страны считают правильной инициативу правительства по облегчению конфискации недвижимости... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:43

2023-11-07T16:43

2023-11-07T16:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Финляндии от приграничных с Россией регионов страны считают правильной инициативу правительства по облегчению конфискации недвижимости россиян, следует из опроса телерадиовещательной корпорации Yle. В октябре министр юстиции Леена Мери сообщала, что правительство Финляндии до конца срока своих полномочий - до 2027 года - хочет реформировать законодательство, чтобы облегчить изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей, в том числе у россиян. "Процедура принудительного отчуждения недвижимости россиян должна быть упрощена. Такого мнения придерживаются депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелия и Лапландия, расположенных вблизи восточной границы", - говорится в сообщении. В опросе участвовало 28 депутатов из 36, лишь два депутата высказали сомнения в уместности такого решения. По словам представителя центристской партии Ханны Косонен, принудительное отчуждение собственности, которая уже находится во владении российских граждан, стоит облегчить, особенно в тех случаях, когда владелец не платит, например, налог на недвижимость, недвижимость не используется или находится во владении лица, находящегося под санкциями. В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости, писали ранее финские СМИ.

https://ria.ru/20231102/obvinenie-1907053110.html

https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906994483.html

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финляндия, в мире, россия, лапландия