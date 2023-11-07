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В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей - РИА Новости, 07.11.2023
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19:10 07.11.2023 (обновлено: 19:12 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html
В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей
В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей - РИА Новости, 07.11.2023
В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей
Суд в Махачкале обязал частный детский сад и бывшую воспитательницу выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:10
2023-11-07T19:12
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале обязал частный детский сад и бывшую воспитательницу выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку-инвалиду в результате избиения, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В январе нынешнего года мировой судья признал бывшую воспитательницу частного детсада в Махачкале виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Было установлено, что педагог, будучи недовольной поведением воспитанника детсада, несколько раз ударила его руками по голове. При этом женщина знала, что мальчик – инвалид. "Ленинский районный суд города Махачкалы удовлетворил исковые требования прокуратуры района о компенсации морального вреда, причиненного ребенку… Суд обязал виновную и частный детский сад солидарно выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 24 августа 2022 года мать 5-летнего ребенка с аутизмом, которого она определила в один из частных инклюзивных детсадов в Махачкале, пришла за сыном и застала его плачущим, со следом пощечины на лице. Запросив записи с камер видеонаблюдения она увидела, как воспитательница толкает ребенка к стене и бьет его. Работницу уволили, против нее возбудили уголовное дело.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей

В Махачкале выплатят компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей детсада

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале обязал частный детский сад и бывшую воспитательницу выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку-инвалиду в результате избиения, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В январе нынешнего года мировой судья признал бывшую воспитательницу частного детсада в Махачкале виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Было установлено, что педагог, будучи недовольной поведением воспитанника детсада, несколько раз ударила его руками по голове. При этом женщина знала, что мальчик – инвалид.
"Ленинский районный суд города Махачкалы удовлетворил исковые требования прокуратуры района о компенсации морального вреда, причиненного ребенку… Суд обязал виновную и частный детский сад солидарно выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 24 августа 2022 года мать 5-летнего ребенка с аутизмом, которого она определила в один из частных инклюзивных детсадов в Махачкале, пришла за сыном и застала его плачущим, со следом пощечины на лице. Запросив записи с камер видеонаблюдения она увидела, как воспитательница толкает ребенка к стене и бьет его. Работницу уволили, против нее возбудили уголовное дело.
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