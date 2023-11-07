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Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления - РИА Новости, 07.11.2023
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13:27 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kolokoltsev-1907879044.html
Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления
Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления - РИА Новости, 07.11.2023
Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил новым начальникам территориальных органов министерства в Чечне и Оренбургской области более эффективно раскрывать... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:27
2023-11-07T13:27
россия
оренбургская область
владимир колокольцев
ирина волк
рамзан кадыров
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил новым начальникам территориальных органов министерства в Чечне и Оренбургской области более эффективно раскрывать преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По словам Волк, Колокольцев представил личному составу главу МВД Чечни Аслана Ирасханова и начальника УМВД по Оренбуржью Вадима Серебрянникова. "Прежде всего, речь идет о повышении эффективности принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Имею в виду не только так называемые традиционные составы – убийства, разбойные нападения, грабежи, но и посягательства, совершенные с применением высоких технологий. Необходимо максимально задействовать весь имеющийся у нас кадровый и технический потенциал для установления виновных, шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз. Это касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений", - поставил задачу Колокольцев. Глава ведомства также сделал акцент на противодействии экономической преступности и борьбу с коррупцией. "На первом плане должна быть защита бюджетных ассигнований – всегда требую от руководителей всех уровней подходить к данному вопросу принципиально. Должен сказать: и в Чеченской республике, и в Оренбургской области многое делается в указанной сфере. Количество задокументированных фактов, связанных с разного рода махинациями при освоении денежных средств, в текущем году существенно возросло", - приводятся слова Колькольцева на официальном сайте МВД РФ. О назначении Ирасханова глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 2 ноября. Ранее он занимал пост замначальника МВД по республике - начальника полиции Чечни.
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россия, оренбургская область, владимир колокольцев, ирина волк, рамзан кадыров
Россия, Оренбургская область, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Рамзан Кадыров
Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления

Колокольцев поручил главе МВД Чечни более эффективно раскрывать преступления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил новым начальникам территориальных органов министерства в Чечне и Оренбургской области более эффективно раскрывать преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
По словам Волк, Колокольцев представил личному составу главу МВД Чечни Аслана Ирасханова и начальника УМВД по Оренбуржью Вадима Серебрянникова.
«
"Прежде всего, речь идет о повышении эффективности принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Имею в виду не только так называемые традиционные составы – убийства, разбойные нападения, грабежи, но и посягательства, совершенные с применением высоких технологий. Необходимо максимально задействовать весь имеющийся у нас кадровый и технический потенциал для установления виновных, шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз. Это касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений", - поставил задачу Колокольцев.
Глава ведомства также сделал акцент на противодействии экономической преступности и борьбу с коррупцией.
"На первом плане должна быть защита бюджетных ассигнований – всегда требую от руководителей всех уровней подходить к данному вопросу принципиально. Должен сказать: и в Чеченской республике, и в Оренбургской области многое делается в указанной сфере. Количество задокументированных фактов, связанных с разного рода махинациями при освоении денежных средств, в текущем году существенно возросло", - приводятся слова Колькольцева на официальном сайте МВД РФ.
О назначении Ирасханова глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 2 ноября. Ранее он занимал пост замначальника МВД по республике - начальника полиции Чечни.
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РоссияОренбургская областьВладимир КолокольцевИрина ВолкРамзан Кадыров
 
 
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