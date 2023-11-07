https://ria.ru/20231107/kolokoltsev-1907879044.html

Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления

Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления - РИА Новости, 07.11.2023

Колокольцев поручил главе МВД Чечни эффективнее раскрывать преступления

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил новым начальникам территориальных органов министерства в Чечне и Оренбургской области более эффективно раскрывать... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:27

2023-11-07T13:27

2023-11-07T13:27

россия

оренбургская область

владимир колокольцев

ирина волк

рамзан кадыров

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил новым начальникам территориальных органов министерства в Чечне и Оренбургской области более эффективно раскрывать преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По словам Волк, Колокольцев представил личному составу главу МВД Чечни Аслана Ирасханова и начальника УМВД по Оренбуржью Вадима Серебрянникова. "Прежде всего, речь идет о повышении эффективности принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Имею в виду не только так называемые традиционные составы – убийства, разбойные нападения, грабежи, но и посягательства, совершенные с применением высоких технологий. Необходимо максимально задействовать весь имеющийся у нас кадровый и технический потенциал для установления виновных, шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз. Это касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений", - поставил задачу Колокольцев. Глава ведомства также сделал акцент на противодействии экономической преступности и борьбу с коррупцией. "На первом плане должна быть защита бюджетных ассигнований – всегда требую от руководителей всех уровней подходить к данному вопросу принципиально. Должен сказать: и в Чеченской республике, и в Оренбургской области многое делается в указанной сфере. Количество задокументированных фактов, связанных с разного рода махинациями при освоении денежных средств, в текущем году существенно возросло", - приводятся слова Колькольцева на официальном сайте МВД РФ. О назначении Ирасханова глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 2 ноября. Ранее он занимал пост замначальника МВД по республике - начальника полиции Чечни.

https://ria.ru/20231102/sledkom-1906862899.html

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россия, оренбургская область, владимир колокольцев, ирина волк, рамзан кадыров