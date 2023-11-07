Берлинский торговый центр обвинил российских хакеров в кибератаке
Берлинский ТЦ Kaufhaus des Westens обвинил российских хакеров в кибератаке
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе Kaufhaus des Westens ("Торговый дом Запада", KaDeWe) в Берлине, обвиняет "российских хакеров" в кибератаке, сообщает издание Bild.
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"Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group", - пишет газета со ссылкой на письмо руководителя Михаэля Петерсайма.
Глава KaDeWe утверждает, что системы безопасности якобы смогли отразить атаку на ранней стадии. Тем не менее, по данным газеты, "последствия огромны": с выходных в торговом центре не осуществляется безналичная оплата, а все IT-системы переведены в аварийный оффлайн-режим. Петерсайм заявляет в письме, что на данный момент операции по карте уже восстановлены, но периодически происходят сбои.
Газета обращает внимание на то, что в письме не указано, произошла ли в результате кибератаки утечка данных покупателей торгового центра.
Торговый центр Kaufhaus des Westens был открыт в начале 20 века и является одним из крупнейших ТЦ в Европе. Среди клиентов элитного ТЦ известные политики и бизнесмены.
Ранее в посольстве Российской Федерации в Берлине сообщили о том, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.