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Берлинский торговый центр обвинил российских хакеров в кибератаке - РИА Новости, 07.11.2023
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13:18 07.11.2023 (обновлено: 13:19 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kiberataka-1907876275.html
Берлинский торговый центр обвинил российских хакеров в кибератаке
Берлинский торговый центр обвинил российских хакеров в кибератаке - РИА Новости, 07.11.2023
Берлинский торговый центр обвинил российских хакеров в кибератаке
Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе Kaufhaus des Westens ("Торговый дом Запада", KaDeWe) в Берлине, обвиняет "российских хакеров" в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:18
2023-11-07T13:19
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе Kaufhaus des Westens ("Торговый дом Запада", KaDeWe) в Берлине, обвиняет "российских хакеров" в кибератаке, сообщает издание Bild. "Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group", - пишет газета со ссылкой на письмо руководителя Михаэля Петерсайма. Глава KaDeWe утверждает, что системы безопасности якобы смогли отразить атаку на ранней стадии. Тем не менее, по данным газеты, "последствия огромны": с выходных в торговом центре не осуществляется безналичная оплата, а все IT-системы переведены в аварийный оффлайн-режим. Петерсайм заявляет в письме, что на данный момент операции по карте уже восстановлены, но периодически происходят сбои. Газета обращает внимание на то, что в письме не указано, произошла ли в результате кибератаки утечка данных покупателей торгового центра. Торговый центр Kaufhaus des Westens был открыт в начале 20 века и является одним из крупнейших ТЦ в Европе. Среди клиентов элитного ТЦ известные политики и бизнесмены. Ранее в посольстве Российской Федерации в Берлине сообщили о том, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230904/khakery-1894152553.html
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в мире, россия, европа, берлин (город), дмитрий песков, технологии
В мире, Россия, Европа, Берлин (город), Дмитрий Песков, Технологии
Берлинский торговый центр обвинил российских хакеров в кибератаке

Берлинский ТЦ Kaufhaus des Westens обвинил российских хакеров в кибератаке

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе Kaufhaus des Westens ("Торговый дом Запада", KaDeWe) в Берлине, обвиняет "российских хакеров" в кибератаке, сообщает издание Bild.
«
"Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group", - пишет газета со ссылкой на письмо руководителя Михаэля Петерсайма.
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Глава KaDeWe утверждает, что системы безопасности якобы смогли отразить атаку на ранней стадии. Тем не менее, по данным газеты, "последствия огромны": с выходных в торговом центре не осуществляется безналичная оплата, а все IT-системы переведены в аварийный оффлайн-режим. Петерсайм заявляет в письме, что на данный момент операции по карте уже восстановлены, но периодически происходят сбои.
Газета обращает внимание на то, что в письме не указано, произошла ли в результате кибератаки утечка данных покупателей торгового центра.
Торговый центр Kaufhaus des Westens был открыт в начале 20 века и является одним из крупнейших ТЦ в Европе. Среди клиентов элитного ТЦ известные политики и бизнесмены.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Ранее в посольстве Российской Федерации в Берлине сообщили о том, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
 
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