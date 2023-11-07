https://ria.ru/20231107/khram-1907972949.html

При реставрации храма в Самаре пострадали трое мужчин

При реставрации храма в Самаре пострадали трое мужчин - РИА Новости, 07.11.2023

При реставрации храма в Самаре пострадали трое мужчин

Трое мужчин пострадали в результате обрушения строительных лесов при ремонте Спасо-Вознесенского собора на улице Степана Разина в Самаре, возбуждено уголовное... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:33

2023-11-07T17:33

2023-11-07T17:41

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Трое мужчин пострадали в результате обрушения строительных лесов при ремонте Спасо-Вознесенского собора на улице Степана Разина в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. По версии следствия, во вторник на территории учреждения на улице Степана Разина из-за допущенных нарушений при ведении строительных работ произошло обрушение лесов, в результате которого пострадали трое мужчин. Сейчас пострадавшие с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение. В соцсетях очевидцы сообщают, что ЧП произошло при реставрации Спасо-Вознесенского собора. "Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ – ред.)", - говорится в сообщении ведомства. Спасо-Вознесенский Собор был построен в 1843 году, он является единственным сохранившимся храмом в городе, выдержанным в стиле классицизма, сообщается на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия. Здание храма реконструировали в разные годы пять раз. По данным сайта Госзакупок, реставрация здания, которая ведется в данный момент, должна завершиться до конца ноября 2024 года, стоимость работ составляет 98,7 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231031/padenie-1906560805.html

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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область